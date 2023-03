Skupina SVB Financial Group požiadala o ochranu pred veriteľmi

Santa Clara 17. marca (TASR) - Materský koncern skrachovanej banky SVB, SVB Financial Group požiadal o ochranu pred veriteľmi podľa kapitoly 11 amerického zákona o bankrote. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters. Skupina požiadala o reorganizáciu pod ochranou súdu, aby mohla hľadať záujemcov o svoje aktíva. Stalo sa to len niekoľko dní potom, čo americké regulačné orgány prevzali jej bývalú divíziu Silicon Valley Bank (SVB).



Podanie SVB Financial Group, týkajúce sa začatia konkurzného konania, prichádza v čase, keď núdzové opatrenia na posilnenie dôvery zatiaľ nedokázali rozptýliť obavy z finančnej nákazy. Akcie veľkých amerických bánk sa v piatok v predburzovom obchodovaní oslabili o 1,5 % až 2 %.



Konkurz sa netýka banky SVB, ktorú prevzali regulačné orgány, ani firiem SVB Securities a SVB Capital, ktoré normálne fungujú ďalej.



Kalifornské regulačné orgány minulý piatok (10. 3.) zatvorili SVB. Jej kolaps je najväčším krachom v americkom bankovom sektore od bankrotu Washington Mutual počas finančnej krízy v roku 2008.



SVB, ktorá poskytovala úvery technologickým firmám a start-upom, bola nútená predať svoje portfólio vládnych dlhopisov a cenných papierov krytých hypotékami banke Goldman Sachs so stratou 1,8 miliardy USD (1,7 miliardy eur). Prudký nárast úrokových sadzieb v USA totiž výrazne znížil ich hodnotu.



SVB sa pokúsila túto dieru zaplátať predajom svojich akcií, avšak vystrašení klienti stiahli z banky vklady, čo viedlo k odlevu 42 miliárd USD za jeden deň.



(1 EUR = 1,0595 USD)