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Skupina Tesco údajne zvažuje predaj stredoeurópskych aktív
Divízia vykázala za rok 2025/26 tržby vo výške 4,49 miliardy britských libier (5,26 miliardy eur), čo predstavuje nárast o 3,7 % pri konštantnom výmennom kurze.
Autor TASR
Londýn 8. júla (TASR) - Tesco, najväčší britský maloobchodný predajca potravín, zvažuje predaj svojich stredoeurópskych prevádzok, ktoré sú jedinou významnou časťou jej podnikania mimo Spojeného kráľovstva a Írska, napísal v stredu denník Financial Times. Skupina podľa jeho zdrojov spolupracuje s bankármi na možných riešeniach týkajúcich sa jej prevádzok v Českej republike, Maďarsku a na Slovensku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
„Nikdy sa nevyjadrujeme k fámam ani špekuláciám,“ uviedol pre Reuters hovorca skupiny. Stredoeurópska divízia, pod ktorú patrí 561 predajní, sa v rozpočtovom roku 2025/26 na celkovom zisku skupiny podieľala približne štyrmi percentami. Tesco sa od roku 2015 zbavilo takmer všetkých svojich zahraničných aktív vrátane prevádzok v Južnej Kórei, Thajsku a Malajzii, aby sa mohlo viac zamerať na svoj domáci trh.
Spoločnosť sa v minulosti len zriedka vyjadrovala k budúcnosti divízie pre strednú Európu, generálny riaditeľ Ken Murphy ju však v roku 2023 označil za „neoddeliteľnú súčasť skupiny“.
Divízia vykázala za rok 2025/26 tržby vo výške 4,49 miliardy britských libier (5,26 miliardy eur), čo predstavuje nárast o 3,7 % pri konštantnom výmennom kurze. Upravený prevádzkový zisk klesol o 0,9 % na 115 miliónov GBP, čo predstavuje pokles o 0,9 %. Skupina Tesco ako celok dosiahla zisk 3,15 miliardy GBP pri tržbách vo výške 66,6 miliardy GBP.
(1 EUR = 0,85411 GBP)
„Nikdy sa nevyjadrujeme k fámam ani špekuláciám,“ uviedol pre Reuters hovorca skupiny. Stredoeurópska divízia, pod ktorú patrí 561 predajní, sa v rozpočtovom roku 2025/26 na celkovom zisku skupiny podieľala približne štyrmi percentami. Tesco sa od roku 2015 zbavilo takmer všetkých svojich zahraničných aktív vrátane prevádzok v Južnej Kórei, Thajsku a Malajzii, aby sa mohlo viac zamerať na svoj domáci trh.
Spoločnosť sa v minulosti len zriedka vyjadrovala k budúcnosti divízie pre strednú Európu, generálny riaditeľ Ken Murphy ju však v roku 2023 označil za „neoddeliteľnú súčasť skupiny“.
Divízia vykázala za rok 2025/26 tržby vo výške 4,49 miliardy britských libier (5,26 miliardy eur), čo predstavuje nárast o 3,7 % pri konštantnom výmennom kurze. Upravený prevádzkový zisk klesol o 0,9 % na 115 miliónov GBP, čo predstavuje pokles o 0,9 %. Skupina Tesco ako celok dosiahla zisk 3,15 miliardy GBP pri tržbách vo výške 66,6 miliardy GBP.
(1 EUR = 0,85411 GBP)