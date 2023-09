Skupina Volkswagen odstránila IT poruchu, ktorá ochromila výrobu

Wolfsburg 28. septembra (TASR) - Skupina Volkswagen (VW) odstránila poruchu v informačných systémoch, ktorá viedla v stredu (27. 9.) k ochromeniu výroby vo viacerých závodoch. Problémy s IT infraštruktúrou sa podarilo vyriešiť, sieť znova stabilne funguje a výroba sa opäť rozbieha, oznámila vo štvrtok spoločnosť. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Výroba by už mala pokračovať podľa plánu, hoci jednotlivé systémy môžu byť ešte v prechodnej fáze ovplyvnené, uviedol hovorca spoločnosti a dodal, že zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by poruchou spôsobili vonkajšie vplyvy.



Výrobu v stredu ochromila porucha v sieťových komponentoch v centrále skupiny vo Wolfsburgu. V nemeckom závode vlajkovej značky VW sa montážne linky úplne zastavili. Ovplyvnená bola aj výroba v dcérskej spoločnosti koncernu Audi.