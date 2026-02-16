Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 16. február 2026Meniny má Ida a Liana
< sekcia Ekonomika

Skupina Volkswagen plánuje znížiť náklady o 20 %

.
Na snímke montáž a výroba nových modelov automobilov Škoda Superb, Škoda Superb Combi a Volkswagen Passat v bratislavskom závode Volkswagen (VW) Slovakia. Foto: TASR - Jakub Kotian

Koncom januára skupina Volkswagen informovala, že na výrobných nákladoch plánuje v najbližších rokoch ušetriť až jednu miliardu eur vďaka reorganizácii naprieč značkami.

Autor TASR
Berlín 16. februára (TASR) - Skupina Volkswagen (VW) plánuje do konca roka 2028 znížiť náklady vo všetkých svojich značkách o približne 20 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa v pondelok odvolala na ekonomický mesačník Manager Magazin.

Predseda predstavenstva Oliver Blume a finančný riaditeľ Arno Antlitz v polovici januára na neverejnom stretnutí oboznámili riadiacich pracovníkov skupiny s „masívnym“ úsporným plánom, napísal časopis, pričom sa odvolal na zdroje oboznámené so záležitosťou. Iniciatíva si kladie za cieľ zabezpečiť návrat výnosov na udržateľnú úroveň v čase, keď skupina čelí americkým clám, klesajúcemu predaju v Číne a rastúcej medzinárodnej konkurencii. Stretnutie v Berlíne neprinieslo jednoznačné závery o tom, kde presne sa majú dosiahnuť úspory a ako sa má zlepšiť spolupráca medzi značkami, na stole by ale podľa zdrojov mohlo byť aj zatváranie závodov.

Koncom januára skupina Volkswagen informovala, že na výrobných nákladoch plánuje v najbližších rokoch ušetriť až jednu miliardu eur vďaka reorganizácii naprieč značkami. Produkciu, technický vývoj a obstarávanie bude pre viacero značiek riadiť spoločný manažment. To má zefektívniť procesy a znížiť počet manažérskych pozícií v rámci skupiny, uviedol koncern v tlačovej správe. Najväčšia európska automobilka spustila reštrukturalizáciu svojich masových značiek rozsiahlym programom úspor v rámci kľúčovej značky Volkswagen. Súčasťou opatrení je aj plánované zrušenie 35.000 pracovných miest v Nemecku do roku 2030.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Pondelok 16. februára

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Zima ešte nepovedala posledné slovo

ONLINE ZOH 2026: Tretí zápas SR: Švédsko - Slovensko

OTESTUJTE SA: Čo viete o olympijských hrách?