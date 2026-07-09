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Skupina Volkswagen považuje za nutné odstrániť nadbytočné kapacity

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Na snímke výrobná linka spoločnosti Volkswagen Slovakia v Bratislave. Foto: TASR/Jakub Kotian

Odborový zväz IG Metall zvolal na štvrtok protesty vo všetkých nemeckých závodoch skupiny.

Autor TASR
Wolfsburg 9. júla (TASR) - Dozorná rada koncernu Volkswagen sa vo štvrtok zišla na rokovaniach o úspornom programe. Podľa medializovaných informácií vedenie spoločnosti uvažuje o zrušení až 100.000 pracovných miest na celom svete, čo je dvakrát viac, ako sa doteraz oficiálne plánovalo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Podľa informácií, ktoré priniesol koncom júna časopis Manager Magazin, Volkswagen počíta aj s ukončením výroby v štyroch zo svojich šiestich nemeckých závodov. Dohoda, ktorú firma podpísala s odbormi v roku 2024, pritom vylučuje rušenie závodov v Nemecku do konca roka 2030. V minulom roku skupina Volkswagen Group podľa svojich údajov zamestnávala na celom svete vyše 667.160 ľudí. Z toho takmer 43 % tvorili zamestnanci v Nemecku.

Hovorca spoločnosti pre DPA vo štvrtok uviedol, že dozorná rada a predstavenstvo zvážia nevyhnutné úsporné opatrenia, pričom si uvedomujú, že je potrebné „odstrániť aj nadbytočné kapacity“. O možných rozhodnutiach bude spoločnosť informovať krátko po ukončení zasadnutia dozornej rady, dodal hovorca.

Odborový zväz IG Metall zvolal na štvrtok protesty vo všetkých nemeckých závodoch skupiny. Hlavné zhromaždenie je naplánované v centrále Volkswagenu vo Wolfsburgu pred sídlom predstavenstva.
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