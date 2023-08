Skupina Volkswagen v júli predala 773.000 áut

Wolfsburg 18. júla (TASR) - Koncern Volkswagen naďalej čelí utlmenému dopytu po nových automobiloch. Najväčšia európska automobilová skupina v piatok oznámila, že v júli dodala zákazníkom 773.000 vozidiel, o 6,6 % viac ako v rovnakom mesiaci minulého roka. Za celý prvý polrok dosiahla nárast o 12,8 %, čo bolo odrazom veľkého počtu nevybavených objednávok z predchádzajúceho roka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Predaj v západnej Európe výrazne vzrástol, a to o 21,4 % na 274.500. Na dôležitom čínskom trhu však odbyt naďalej klesal. Skupina tam predala 260.400 vozidiel, čo znamenalo oproti júlu 2022 pokles o 10,2 %.



Medzi jednotlivými značkami zaznamenali nárast najmä Audi (14,7 %), Škoda (17,4 %) a Seat/Cupra (45,7 %). Samotná vlajková značka Volkswagen čelila poklesu o 0,9 %. Prekvapujúco slabý bol výsledok značky Porsche, keď po výraznom náraste v prvom polroku dodávky v júli klesli o 7,2 %.



Koncern už koncom júla znížil plán predaja na celý rok. Namiesto pôvodne plánovaných 9,5 milióna vozidiel teraz očakáva, že do konca roka predá 9 až 9,5 milióna vozidiel. V roku 2022 to bolo v dôsledku narušených dodávateľských reťazcov len 8,3 milióna, najmenej za viac ako 10 rokov.