Bratislava 14. apríla (TASR) - Skupina ZSE získala zelené úvery vo výške spolu 315 miliónov eur od troch slovenských bánk. V piatok o tom informovala hovorkyňa spoločnosti Západoslovenská energetika Michaela Dobošová.



UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia im poskytla 157,5 milióna eur, finančná skupina ČSOB a Tatra banka, obe po 78,75 milióna eur. Zelený úver je financovanie udržateľných činností, príjemca sa musí usilovať o zodpovedné využívanie prírodných zdrojov. Skupina ZSE použije úver na financovanie alebo refinancovanie investícií do takzvaných zelených aktív, a to najmä do modernizácie distribučnej sústavy, uviedla Dobošová.



Ku aktivitám uskutočňovaným aj zo zeleného úveru patrí tiež smartifikácia distribučnej sústavy. Vyšší podiel zelených zdrojov, rozvoj elektromobility či oveľa viac interakcií so zákazníkmi si vyžadujú, aby bola distribučná sústava pripravená na flexibilitu. Prostriedky zo zeleného úveru sa použijú na rozvoj siete nabíjacích staníc ZSE Drive v SR, doplnila hovorkyňa.



"Čím menší bude dopyt po fosílnych palivách, tým väčšia bude energetická nezávislosť Európy. ZSE sa zaviazala k znižovaniu svojich emisií skleníkových plynov a k dosahovaniu jej náročných klimatických strategických cieľov. Prostriedky zo zelených úverov budú využité na dosahovanie týchto cieľov," uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSE Markus Kaune.