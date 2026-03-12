< sekcia Ekonomika
Skupine BMW v roku 2025 klesol čistý zisk o 3 % na takmer 7,5 mld. eur
Tržby automobilky v minulom roku klesli o 6,3 % na 133 miliárd eur. BMW odoláva kríze v nemeckom automobilovom priemysle lepšie ako jej hlavní domáci konkurenti.
Autor TASR
Mníchov 12. marca (TASR) - Zisk nemeckej automobilky BMW v minulom roku klesol menej, než sa očakávalo, na rozdiel od jej domácich konkurentov, ktorí zaznamenali oveľa hlbší prepad. Čistý zisk skupiny v roku 2025 klesol o 3 % na takmer 7,5 miliardy eur, oznámila vo štvrtok spoločnosť. Zisk prekonal odhady analytikov, podľa ktorých mal dosiahnuť menej ako 7 miliárd eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Tržby automobilky v minulom roku klesli o 6,3 % na 133 miliárd eur. BMW odoláva kríze v nemeckom automobilovom priemysle lepšie ako jej hlavní domáci konkurenti. Hoci spoločnosť so sídlom v Mníchove zaznamenala pokles zisku už tretí rok po sebe, zisky jej rivalov Mercedes-Benz a Volkswagen sa vlani prepadli takmer o polovicu. BMW sa vďaka tomu zaradila na čelo rebríčka najziskovejších nemeckých automobiliek. Mercedes-Benz vykázal za rok 2025 čistý zisk 5,3 miliardy eur a oveľa väčší koncern Volkswagen 6,9 miliardy eur.
Zatiaľ čo iní výrobcovia automobilov v Nemecku oznámili plány na prepúšťanie, BMW sa rozsiahlejšiemu rušeniu pracovných miest vyhýba. Medzi konkurenčné výhody skupiny BMW patrí jej veľký výrobný závod v Spojených štátoch, ktorý ju čiastočne chráni pred americkými clami. Skupina tam v minulom roku vyrobila približne 413.000 vozidiel, z ktorých viac ako polovica zostala na americkom trhu. Vďaka tomu BMW doviezla do USA menej ako polovicu áut, ktoré tam predala.
