Skupine Brückner pri rozširovaní pôsobenia v SR asistovala aj SARIO

Bratislava 19. júla (TASR) - V rámci analýzy vhodných lokalít na umiestnenie ďalšieho montážneho závodu nemeckej Brückner Group vo východnej Európe sa do užšieho výberu skupiny dostalo Slovensko a Poľsko. V procese hľadania a výberu potenciálnej lokality v SR spoločnosti asistovala Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO).



Firma o svojom rozhodnutí umiestniť nový závod do priemyselného parku v Detve informovala minulý týždeň. V montážnej továrni s rozlohou 12.000 štvorcových metrov (m2) zamestná v prvej fáze 200 ľudí. Pracovné miesta budú pre mechanickú a elektrickú montáž v jednozmennej prevádzke. S výrobou by mohla začať od 1. januára 2024.



"Sme veľmi radi, že i vďaka na mieru pripraveným stretnutiam a konzultáciám našej agentúry Brückner Group ďalej rozširuje svoje pôsobenie na Slovensku a do Detvy a okolia prináša 200 nových pracovných miest," zhodnotil generálny riaditeľ SARIO Róbert Šimončič.



Agentúra pre investora pripravila niekoľko ponúk nehnuteľností v lokalitách na východnom a strednom Slovensku spolu s ich obhliadkami. Poskytla mu tiež informácie k duálnemu vzdelávaniu, konzultácie k investičnej pomoci, ako aj superodpočtu na výskum a vývoj.



Skupina Brückner Group na Slovensku už takmer 20 rokov prevádzkuje montážny závod v Topoľčanoch. V súčasnosti sa rozširuje na 28.000 m2 a zamestnáva 450 pracovníkov.