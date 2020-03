Skupine Kofola v minulom roku vzrástli tržby aj zisk

Bratislava 25. marca (TASR) - Skupine Kofola vlani vzrástli medziročne tržby o 4,1 % na 249,67 milióna eur, pričom zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT) sa zvýšil o 2,9 % na 22,18 milióna eur. Ešte výraznejšie, o 5,9 % na úroveň 43,60 milióna eur, vzrástol skupine zisk pred započítaním úrokov, daní a odpisov (EBITDA). Dobrému hospodárskemu výsledku pomohol posledný kvartál a vyššie predaje v segmente hotely, reštaurácie a kaviarne (HoReCa), informovala o tom v stredu manažérka skupiny Jaroslava Musilová.



"V roku 2019 nám tržby vzrástli o 4,1 %, cieľovú EBITDU 42,07 milióna eur sme prekonali o 3,6 % na finálnych 43,60 milióna eur, a to napriek horšiemu počasiu a rastúcim segmentovým nákladom. Vlani sme tiež zrealizovali významné zmeny v štruktúre. Predali sme spoločnosti v Poľsku a Rusku a vytvorili sme nový pilier nášho podnikania, ktorý vonia po káve, čaji a bylinkách," uviedol náčelník Skupiny Kofola Jannis Samaras.



V minulom roku sa skupine v Česku a na Slovensku dobre darilo v segmente HoReCa. Trhový podiel skupina v Česku zvýšila predajom minerálnych vôd, energetických nápojov či ochutených nealkoholických nápojov na 27,8 %, na Slovensku na 41,2 %.



V adriatickom regióne priniesli podľa Musilovej výborný výsledok predaje prírodnej minerálnej vody a limonád. "Minulý rok veľmi zabodovalo Chorvátsko, ktoré po úprave distribučného modelu prekonalo rastom tržieb dokonca aj susedné výborne fungujúce Slovinsko. V roku 2020 skupina dokončí významnú investíciu do výrobného závodu v Lipiku, ktorá prinesie značné zefektívnenie výroby," uviedla Musilová.



Skupina Kofola sa sústredí aj na rozvoj nových ekologických projektov. Sú to napríklad projekt Zelená Rajecká dolina a pestovanie vlastných byliniek, podpora bezobalových čapovaných nápojov, podpora vratných sklenených fliaš v segmente HoReCa alebo znižovanie gramáží fliaš a uzáverov, a tým významná úspora spotreby plastu.



Spoločnosť Kofola ČeskoSlovensko je jedným z najvýznamnejších výrobcov nealkoholických nápojov s deviatimi výrobnými závodmi na piatich európskych trhoch. Celkovo Skupina Kofola zamestnáva takmer 2000 ľudí.