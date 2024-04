Skupine Penta vzrástol vlani čistý zisk na 504 miliónov eur

Bratislava 9. apríla (TASR) - Čistý zisk skupiny Penta vzrástol v minulom roku na 504 miliónov eur. Medziročne to bolo viac o 21 miliónov eur alebo 4,3 %. Išlo o druhý najlepší výsledok v jej histórii po roku 2021. Informovala o tom v utorok PR špecialistka skupiny Lenka Vargová.



Kumulatívne tržby spoločností z jej portfólia sa vlani zvýšili o 1,2 miliardy eur alebo 15 % na 9,2 miliardy eur. Skupina zvýšila aj investície, a to o 94 miliónov eur alebo 12 % na 900 miliónov eur. V súčasnosti zamestnáva viac ako 40.000 zamestnancov a na daniach a odvodoch zaplatila v minulom roku celkovo 680 miliónov eur.



"Za posledných päť rokov sme do rozvoja našich firiem preinvestovali takmer 3 miliardy eur. Príležitosti a potenciál pre ďalší rast vidíme predovšetkým v lekárenskej sieti Dr. Max, realitách a zdravotníctve," priblížil Managing Partner Penty Iain Child.



Na zisku skupiny sa v roku 2023 najviac podieľali lekárenská sieť Dr. Max, sieť nemocníc Penta Hospitals, Primabanka, Privatbanka, ale tiež developerské projekty Penta Real Estate či Fortuna Entertainment Group.



Penta Real Estate v minulom roku predala 258 bytových jednotiek a ďalších 1135 je vo výstavbe, a to v projektoch Bory Bývanie, Pri Mýte, Nuselský pivovar, Victoria Palace, Juliska, Hranička. Do svojho portfólia tiež získala pozemky pre budúcu výstavbu v Bratislave a Prahe s celkovou rozlohou 215.000 štvorcových metrov (m2), čo predstavuje 414.000 m2 hrubej podlahovej plochy. Ku koncu vlaňajška spravovala aktíva v celkovej hodnote viac ako 1,46 miliardy eur.



V záujme podpory ďalšieho rastu plánuje skupina Penta otvoriť prvý fond pre kvalifikovaných investorov. "Aktuálne prebiehajú právne a administratívne úkony vedúce k jeho založeniu, podrobnosti o štruktúre a fungovaní fondu budú oznámené v druhej polovici tohto roka," avizovala Vargová.