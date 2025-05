Skupiny MVM a MOL podpísali dohodu o obchodovaní s ropou

Bratislava/Budapešť 22. mája (TASR) - Skupina MOL a skupina MVM uzavreli dohodu o obchodovaní s ropou. Spolupráca umožní skupine MOL zvýšiť objem alternatívnej ropy spracovávanej v jej rafinériách až o 160.000 ton ročne. Informoval o tom Anton Molnár, hovorca spoločnosti Slovnaft, ktorá je súčasťou skupiny MOL.



Obe spoločnosti budú ropovodom Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) prepravovať ropu z kaspického regiónu do terminálu Ceyhan v Turecku, odkiaľ sa bude distribuovať na trhy skupiny MOL. Skupina MOL má prístup k azerbajdžanskej rope už niekoľko rokov. V roku 2020 získala podiel v ropnom poli Azeri-Chirag-Gunashli (ACG), z ktorého v minulom roku dodala do regiónu 5 miliónov barelov (1 barel = 159 litrov) ropy. Skupina MVM Group vstúpila do azerbajdžanského regiónu ako investor v roku 2024, keď získala päťpercentný podiel v zdieľanej ťažbe ropy a zemného plynu na poli Shah Deniz.



„Skupina MVM podnikla v poslednom období niekoľko krokov na diverzifikáciu dodávok zemného plynu pre Maďarsko a región. Sme hrdí na to, že teraz môžeme prispieť aj k regionálnej bezpečnosti dodávok ropy. Podiel MVM na poli Shah Deniz nie je len rozumnou finančnou investíciou, ale nepriamo podporuje aj dodávky energie v regióne, keďže časť vyťaženej ropy sa dostane do strednej Európy. Partnerstvo medzi spoločnosťami MVM a MOL je príkladom vzájomne výhodnej logistickej dohody medzi dvoma najväčšími maďarskými energetickými spoločnosťami. Dohoda je plne v súlade s cieľmi krajiny posilniť energetickú bezpečnosť, ako aj so stratégiou skupiny MVM do roku 2035,“ uviedla Réka Martini, riaditeľka pre stratégiu a transakcie skupiny MVM.



„Postoj skupiny MOL je jasný. Čím viac ropy z rôznych zdrojov dokážeme do vnútrozemských krajín regiónu dopraviť, tým bezpečnejšie a cenovo dostupnejšie budú dodávky pohonných látok. Už roky pracujeme nielen na modernizácii našich rafinérskych technológií a infraštruktúry, ale aj na budovaní diverzifikovaného portfólia zdrojov. Obchodná dohoda so spoločnosťou MVM predstavuje v našom úsilí dôležitý krok a poskytuje nám predvídateľné a riadené riešenie. Stále je čo robiť, pretože energetická bezpečnosť regiónu si vyžaduje aspoň dva funkčné a komerčne konkurencieschopné ropovody. Ropovod Adria sa v súčasnosti nemôže považovať za plnohodnotnú zásobovaciu trasu,“ povedal viceprezident pre Downstream skupiny MOL Gabriel Szabó.



Skupina MOL je medzinárodná integrovaná ropná, plynárenská, petrochemická a maloobchodná spoločnosť so sídlom v Budapešti. Pôsobí vo viac ako 30 krajinách. Prevádzkuje tri rafinérie a dva petrochemické závody v Maďarsku, na Slovensku a v Chorvátsku a vlastní sieť takmer 2400 čerpacích staníc v 10 krajinách strednej a juhovýchodnej Európy.