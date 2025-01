Skúsenosti slovenských lesníkov majú pomôcť v Moldavsku

Zvolen 15. januára (TASR) - Národné lesnícke centrum (NLC) vo Zvolene v spolupráci s dvoma moldavskými partnermi - Asociáciou žien v lesníctve Moldavskej republiky a Lesníckym výskumným a vývojovým ústavom, začali od polovice vlaňajšieho decembra implementovať projekt Podpora trvalo udržateľného obhospodarovania lesov v Moldavsku prostredníctvom inovatívnych metód. Je spolufinancovaný Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú pomoc a jeho ukončenie je naplánované na jún 2026. TASR o tom v stredu informovala Ivana Šarinová z NLC.



Cieľom projektu je zmierňovanie vplyvov klimatickej zmeny, ako aj zlepšenie infraštruktúry lesného hospodárstva a zvyšovanie povedomia a vzdelanostnej úrovne v oblasti udržateľného využívania lesov.



"Projekt priamo reaguje na najväčšie výzvy, pred ktorými stojí lesné hospodárstvo v Moldavskej republike, a to nízkej výmere lesov a zmene klímy, ktorá sa prejavuje hlavne častými a extrémnymi suchami. V prvých troch etapách je zameraný na spoluprácu v oblasti lesníckej praxe a výskumu s dôrazom na overenie a zavedenie inovatívnych metód zalesňovania do lesníckej praxe. Spoločne sa založí demonštračný objekt, na ktorom sa budú prezentovať inovatívne postupy v zalesňovaní, napríklad aplikáciou hydrogelov na zmiernenie pôsobenia sucha a pôdnych baktérií," vysvetlila Šarinová.



V pláne sú tiež vzájomné výmeny expertov. Návšteva moldavských lesníkov na Slovensku sa zameria na inovatívne postupy v umelej obnove lesa a transfer poznatkov v oblasti lesníckeho výskumu. Zároveň bude prezentovaný systém formálneho a neformálneho lesníckeho vzdelávania.



"Na podporu zalesňovania v Moldavsku sa obstará pre Lesnícky výskumný a vývojový ústav technické vybavenie potrebné na monitoring lesa. Na základe získaných poznatkov počas realizácie prvých troch etáp sa 50 ľudí zúčastní na vzdelávaní pre robotnícke povolania a stredný lesnícky manažment so zameraním na zalesňovanie. Projektové aktivity budú zamerané aj na prezentáciu významu lesníctva pre zástupcov lokálnej samosprávy, komunít a študentov. Formou workshopov sa dozvedia o benefitoch spojených so zalesňovaním," doplnila Šarinová s tým, že na workshopoch sa celkovo zúčastní sto ľudí.



Realizácia projektu má tiež zvýšiť povedomie spoločnosti o význame lesov v každodennom živote a potrebe ich trvalo udržateľného obhospodarovania. Prispeje i k rozvoju medzinárodnej spolupráce a prezentácii Slovenska.