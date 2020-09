Skúšky pre budúcich daňových poradcov sa uskutočnia v decembri

Bratislava 14. septembra (TASR) - Slovenská komora daňových poradcov (SKDP) a Ministerstvo financií (MF) SR stanovili termín skúšok pre záujemcov o profesiu daňového poradcu, ktoré sa uskutočnia v decembri tohto roka. Prihlásiť sa na ne je však nutné najneskôr do konca októbra tohto roka.



Skúška u uchádzačov overuje, či majú potrebné odborné znalosti a spôsobilosť vykonávať činnosť daňového poradcu. Na odbornej skúške sa môže zúčastniť uchádzač, ktorý má vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, prax päť rokov v odbore alebo tri roky ako asistent daňového poradcu. Okrem toho musí byť bezúhonný a mať právnu spôsobilosť. "Každý záujemca o členstvo v komore musí prejsť odbornými skúškami. Absolvovanie skúšok je základným predpokladom na plnohodnotné a odborné vykonávanie profesie. Úspešní uchádzači získajú osvedčenie od SKDP. Daňový poradca je jediný, kto môže poskytovať legálne daňové poradenstvo. Jedným z dôvodov, prečo toto oprávnenie bolo zverené daňovému poradcovi, je aj to, že musí mať dostatočné odborné znalosti," priblížila Adriana Horváthová zo SKDP.



Záujemcovia o skúšku si musia podať prihlášku a zaplatiť poplatok za skúšku. Každý daňový poradca musí byť členom SKDP. Počas celej kariéry sa musí povinne vzdelávať a sledovať zmeny zákonov či výsledky súdnych sporov. Je odborníkom v oblasti daní. Za svoje poradenstvo ručí a je povinne poistený pre prípad, ak by spôsobil škodu svojmu klientovi. Okrem toho musí dodržiavať mlčanlivosť, môže klienta zastupovať pred orgánmi daňovej správy, najmä pri daňových kontrolách. Tiež pomáha vytvárať a zlepšovať daňovú legislatívu prostredníctvom návrhov v medzirezortnom pripomienkovom konaní.