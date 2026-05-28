Skutočné čerpanie výdavkov PPA ku koncu 2025 dosiahlo 1,352 mld. eur
Autor TASR
Bratislava 28. mája (TASR) - Skutočné čerpanie rozpočtu výdavkov Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) k 31. decembru 2025 dosiahlo sumu 1.352.843.474 eur, pričom výdavky z fondov Európskej únie (EÚ) a štátneho rozpočtu a dotácie zo štátneho rozpočtu formou štátnej pomoci predstavovali 1.301.550.222 eur a výdavky prevádzky 51.293.251 eur. Schválený rozpočet výdavkov PPA bol na rok 2025 v objeme 756.048.422 eur. Počas roka 2025 bol schválený rozpočet výdavkov PPA upravený rozpočtovými opatreniami Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR vo výške 1.665.144.329 eur. Vyplýva to z výročnej správy PPA prezentovanej vo štvrtok v rámci verejného odpočtu činnosti organizácie za rok 2025.
Plnenie rozpočtu príjmov PPA dosiahlo v roku 2025 výšku 1.019.014.978 eur a pozostávalo z príjmov zo zdrojov EÚ vo výške 1.016.097.372 eur, z iných nedaňových príjmov vo výške 2.905.160 eur a z príjmov z prevádzky vo výške 12.445 eur. V súlade so zákonom o štátnom rozpočte na rok 2025 bol schválený rozpočet príjmov PPA v objeme 583.775.772 eur. Schválený rozpočet príjmov bol počas roka upravený rozpočtovými opatreniami vo výške 1.295.881.113 eur.
PPA bola zriadená zákonom o Pôdohospodárskej platobnej agentúre s účinnosťou od 1. decembra 2003. Ako rozpočtová organizácia je napojená na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MPRV a je orgánom štátnej správy. Úlohou PPA je zabezpečovanie administratívnej a kontrolnej činnosti pri poskytovaní podpôr v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom a rybnom hospodárstve a pri rozvoji vidieka z prostriedkov fondov EÚ a štátneho rozpočtu SR.
