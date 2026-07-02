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SkyToll a Vitronic dodali systém kontroly pre nové mýto v Holandsku
Od tohto dátumu musia byť všetky nákladné vozidlá v Holandsku vybavené funkčnou palubnou jednotkou.
Autor TASR
Bratislava/Amsterdam 2. júla (TASR) - Spoločnosti SkyToll a Vitronic zo skupiny ITIS Holding dodali kľúčové komponenty potrebné na spustenie systému kontroly dodržiavania pravidiel nového mýtneho systému pre nákladné vozidlá v Holandsku. Na projekte spolupracovali pre holandský úrad na registráciu vozidiel RDW. Informoval o tom hovorca ITIS Holding a SkyToll Miroslav Beneš s tým, že holandský mýtny systém pre nákladné autá bol spustený 1. júla.
Od tohto dátumu musia byť všetky nákladné vozidlá v Holandsku vybavené funkčnou palubnou jednotkou. Dodržiavanie tejto povinnosti kontroluje monitorovací a kontrolný systém. Dodané riešenie umožňuje RDW overovať, či prechádzajúce nákladné vozidlá používajú funkčné a správne nakonfigurované palubné jednotky.
„Úspešné dokončenie projektu v Holandsku predstavuje významný míľnik pre ITIS Holding. V praxi potvrdzuje správnosť našej stratégie prepájať komplementárne technológie, prevádzkové know-how a implementačné schopnosti naprieč skupinou ITIS Holding. Naše spoločnosti sú pripravené spoločne dodávať komplexné projekty inteligentnej dopravnej infraštruktúry pre verejný sektor,“ uviedol generálny riaditeľ ITIS Holding Matej Okáli.
Vitronic dodal a nainštaloval monitorovacie systémy, softvér a kľúčové komponenty na zber údajov určených pre systém kontroly nového holandského mýtneho. SkyToll zabezpečoval konfiguráciu a dodanie kľúčových komponentov back-office systému, vybudovanie a prevádzku dátového centra a dátovej komunikácie aj poskytovanie definovaných služieb počas implementácie i následnej prevádzky. Bude zabezpečovať aj prevádzku mobilných monitorovacích systémov. Na podporu svojho dlhodobého pôsobenia v Holandsku založil miestnu spoločnosť SkyToll B.V. so sídlom v Amsterdame.
Vlastníci nákladných vozidiel kategórií N2 a N3 s najväčšou prípustnou hmotnosťou nad 3,5 tony od 1. júla platia v Holandsku mýto za každý prejdený kilometer na takmer všetkých holandských diaľniciach a na vybraných regionálnych a obecných cestách. Každé nákladné vozidlo musí byť vybavené funkčnou palubnou jednotkou, ktorú možno používať v Holandsku. Platnosť systému Eurovignette pre Holandsko sa skončila 1. júla.
ITIS Holding je súčasť skupiny PPF, združuje technologické spoločnosti, ktoré dodávajú vládam, prevádzkovateľom dopravnej infraštruktúry aj komerčným subjektom bezpečnejšie, inteligentnejšie a efektívnejšie dopravné systémy.
Od tohto dátumu musia byť všetky nákladné vozidlá v Holandsku vybavené funkčnou palubnou jednotkou. Dodržiavanie tejto povinnosti kontroluje monitorovací a kontrolný systém. Dodané riešenie umožňuje RDW overovať, či prechádzajúce nákladné vozidlá používajú funkčné a správne nakonfigurované palubné jednotky.
„Úspešné dokončenie projektu v Holandsku predstavuje významný míľnik pre ITIS Holding. V praxi potvrdzuje správnosť našej stratégie prepájať komplementárne technológie, prevádzkové know-how a implementačné schopnosti naprieč skupinou ITIS Holding. Naše spoločnosti sú pripravené spoločne dodávať komplexné projekty inteligentnej dopravnej infraštruktúry pre verejný sektor,“ uviedol generálny riaditeľ ITIS Holding Matej Okáli.
Vitronic dodal a nainštaloval monitorovacie systémy, softvér a kľúčové komponenty na zber údajov určených pre systém kontroly nového holandského mýtneho. SkyToll zabezpečoval konfiguráciu a dodanie kľúčových komponentov back-office systému, vybudovanie a prevádzku dátového centra a dátovej komunikácie aj poskytovanie definovaných služieb počas implementácie i následnej prevádzky. Bude zabezpečovať aj prevádzku mobilných monitorovacích systémov. Na podporu svojho dlhodobého pôsobenia v Holandsku založil miestnu spoločnosť SkyToll B.V. so sídlom v Amsterdame.
Vlastníci nákladných vozidiel kategórií N2 a N3 s najväčšou prípustnou hmotnosťou nad 3,5 tony od 1. júla platia v Holandsku mýto za každý prejdený kilometer na takmer všetkých holandských diaľniciach a na vybraných regionálnych a obecných cestách. Každé nákladné vozidlo musí byť vybavené funkčnou palubnou jednotkou, ktorú možno používať v Holandsku. Platnosť systému Eurovignette pre Holandsko sa skončila 1. júla.
ITIS Holding je súčasť skupiny PPF, združuje technologické spoločnosti, ktoré dodávajú vládam, prevádzkovateľom dopravnej infraštruktúry aj komerčným subjektom bezpečnejšie, inteligentnejšie a efektívnejšie dopravné systémy.