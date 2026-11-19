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SkyToll informoval, koľko uhradili na mýte dopravcovia za 10 mesiacov
Októbrový výber mýta bol v tomto roku druhý najvyšší po marci.
Autor TASR
Bratislava 19. novembra (TASR) - Cestní dopravcovia uhradili na mýte za desať mesiacov tohto roka približne 319 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Výber mýta za používanie vymedzených úsekov ciest na Slovensku dosiahol v októbri 34,5 milióna eur bez DPH. Počas mesiaca systém spracoval 60,8 milióna mýtnych transakcií a vozidlá na spoplatnenej cestnej sieti najazdili viac ako 187 miliónov kilometrov. Informovala o tom vo štvrtok spoločnosť SkyToll.
Októbrový výber mýta bol v tomto roku druhý najvyšší po marci. Denne bolo spracovaných približne 1,96 milióna mýtnych transakcií, teda takmer 23 za sekundu vrátane nocí a víkendov.
„V elektronickom mýtnom systéme spoločnosti SkyToll využívalo v októbri spoplatnenú cestnú sieť v priemere viac ako 19.000 vozidiel denne. K 31. októbru evidovala spoločnosť približne 140.000 registrovaných palubných jednotiek. Z nich 36 percent využívali dopravcovia zo Slovenska,“ uviedol hovorca SkyTollu Miroslav Beneš.
Mobilné kontroly zaznamenali v októbri 344 prípadov porušenia zákona o výbere mýta. Najčastejším pochybením bolo nesprávne nastavenie počtu náprav na palubnej jednotke, ktoré kontrolóri zistili v 157 prípadoch. V ďalších 67 prípadoch odhalili vypnutú palubnú jednotku a v 56 prípadoch vozidlo bez palubnej jednotky.
Októbrový výber mýta bol v tomto roku druhý najvyšší po marci. Denne bolo spracovaných približne 1,96 milióna mýtnych transakcií, teda takmer 23 za sekundu vrátane nocí a víkendov.
„V elektronickom mýtnom systéme spoločnosti SkyToll využívalo v októbri spoplatnenú cestnú sieť v priemere viac ako 19.000 vozidiel denne. K 31. októbru evidovala spoločnosť približne 140.000 registrovaných palubných jednotiek. Z nich 36 percent využívali dopravcovia zo Slovenska,“ uviedol hovorca SkyTollu Miroslav Beneš.
Mobilné kontroly zaznamenali v októbri 344 prípadov porušenia zákona o výbere mýta. Najčastejším pochybením bolo nesprávne nastavenie počtu náprav na palubnej jednotke, ktoré kontrolóri zistili v 157 prípadoch. V ďalších 67 prípadoch odhalili vypnutú palubnú jednotku a v 56 prípadoch vozidlo bez palubnej jednotky.