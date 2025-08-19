< sekcia Ekonomika
SkyToll: Na elektronickom mýte sa v júli vybralo 32,6 milióna eur
Za sedem mesiacov tohto roka dosiahol výber mýta takmer 164,6 milióna eur bez DPH.
Autor TASR
Bratislava 19. augusta (TASR) - Za jazdu po spoplatnených úsekoch slovenských ciest a diaľnic zaplatili dopravcovia v júli celkovo 32,6 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Za sedem mesiacov tohto roka dosiahol výber mýta takmer 164,6 milióna eur bez DPH. Od začiatku júla je súčasťou mýtnych sadzieb na Slovensku aj spoplatnenie emisií CO2, ktoré bolo implementované v súlade s európskou smernicou Eurovignette. V utorok o tom informovala spoločnosť SkyToll, ktorá prevádzkuje elektronický mýtny systém.
„Celkovo bolo pri zabezpečení výberu mýtnych poplatkov na Slovensku spracovaných v júli 56,5 milióna mýtnych transakcií. V elektronickom mýtnom systéme spoločnosti SkyToll využívalo v júli vymedzené úseky ciest priemerne 22.466 vozidiel denne,“ uviedla spoločnosť.
Ďalej priblížila, že do 31. júla vydala dopravcom 172.715 palubných jednotiek, pričom 68 % z nich bolo vydaných dopravcom so zahraničnými evidenčnými číslami. Vozidlá s palubnými jednotkami spoločnosti využívali najmä diaľnice a rýchlostné cesty, na ktoré pripadá 68 % z výnosov mýta v elektronickom mýtnom systéme. Na nesúbežné cesty prvej triedy pripadá 27 % výnosov a zvyšných päť percent na súbežné cesty prvej triedy.
Mobilné jednotky vynucovania riešili v júli 341 prípadov porušenia zákona o výbere mýta, pričom najčastejšie porušili pravidlá vodiči vozidiel registrovaných na Slovensku, dokopy to bolo 127 mýtnych incidentov. Zaznamenaných bolo aj 61 prípadov, keď vodiči jazdili s vypnutou palubnou jednotkou OBU, a v 33 prípadoch mali zase nesprávne nastavený počet náprav, preto im bolo účtované mýto v nesprávnej výške. Ďalším priestupkom boli aj tri pokusy o rušenie signálu OBU.
Operátori zákazníckej linky elektronického mýtneho systému prijali v júli 4709 hovorov. Z toho 41 % bolo vybavených v slovenčine a zvyšné hovory v jednom z piatich ďalších jazykov dostupných na zákazníckej linke.
