New York/Londýn 30. decembra (TASR) - Slabá ekonomika bude mať v budúcom roku negatívny vplyv na ceny ropy, očakávajú experti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Experti počítajú v roku 2023 len s miernym nárastom cien čierneho zlata, keďže zhoršujúce sa vyhliadky globálnej ekonomiky a rýchle šírenie ochorenia COVID-19 v Číne ohrozujú dopyt a zrejme vykompenzujú pokles na strane ponuky spôsobený sankciami proti Rusku.



Podľa 30 ekonómov, medzi ktorými uskutočnila prieskum agentúra Reuters, priemerná cena severomorskej ropnej zmesi Brent na budúci rok dosiahne 89,37 USD (83,79 eura) za barel (159 litrov). To je približne o 4,6 % menej v porovnaní s 93,65 USD za barel, ktoré ekonómovia očakávali ešte v novembri.



Cena Brentu v tomto roku dosiahla v priemere 99 USD za barel. Od začiatku novembra padla o viac než 15 % a v piatok o 16.25 h SEČ sa marcový kontrakt na Brent predával po 84,36 USD za barel.



Podľa aktuálnych prognóz by priemerná cena americkej ropy WTI mala v roku 2023 dosiahnuť 85,94 USD za barel. Ekonómovia ešte v novembri predpovedali 87,80 USD za barel.



Pokles prognóz cien oboch referenčných druhov ropy názorne ilustruje zhoršenie vyhliadok globálnej ekonomiky v roku 2023.



"Očakávame, že svet sa na začiatku roka 2023 dostane do recesie z dôvodu citeľných vplyvov vysokej inflácie a rastúcich úrokových sadzieb," uviedol ekonóm spoločnosti Capital Economics Bradley Saunders.



Väčšina analytikov počíta s tým, že dopyt po rope sa výrazne zvýši v druhej polovici roka 2023, keď ho podporí uvoľnenie protipandemických reštrikcií v Číne a menej agresívny prístup centrálnych bánk k úrokových sadzbám. Vplyv západných sankcií proti Rusku bude podľa expertov len minimálny.



(1 EUR = 1,0666 USD)