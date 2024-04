Slabá ekonomika spôsobuje nemeckým bankám obavy

Berlín 22. apríla (TASR) - Slabý výkon nemeckej ekonomiky vyvoláva medzi tamojšími bankami obavy. Hlavným problémom je skutočnosť, že nemáme vyhliadky na opätovné dosiahnutie vyšších mier rastu, vyhlásil v pondelok Christian Sewing, prezident Spolkového zväzu nemeckých bánk (Bundesverband der deutschen Banken - BdB). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Politický konsenzus o zásadných reformách nie je na dohľad a početné štrajky od začiatku roka posilnili dojem, že krajina sa ekonomicky nachádza čiastočne na mŕtvom bode, uviedol Sewing, ktorý je zároveň generálnym riaditeľom najväčšej nemeckej banky Deutsche Bank. Nemecko predovšetkým naliehavo potrebuje viac investícií, zdôraznil.



Investície, najmä súkromné, sú hnacou silou rastu a prosperity a financovať ich možno len prostredníctvom kapitálového trhu, dodal Sewing. Kľúčové je preto podľa neho dokončenie európskej únie kapitálových trhov, čo je projekt, ktorý po nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu (EP) nesmie ustúpiť do pozadia.



Vo vyhlásení zo samitu Európskej únie (EÚ) šéfovia štátov a vlád minulý týždeň vyzvali na okamžitý pokrok v otázke únie kapitálových trhov. Bývalý taliansky premiér Enrico Letta účastníkom samitu predložil správu, v ktorej zdôraznil, že na investície do kľúčových strategických oblastí a infraštruktúry sú potrebné verejné aj súkromné zdroje. Za prioritu označil mobilizáciu zdrojov od súkromných osôb a podnikov. Podľa jeho správy sa v Únii nachádzajú súkromné úspory v hodnote približne 33 biliónov eur, najmä v hotovosti a bankových vkladoch. Každoročne zároveň európski občania zo svojich úspor presmerujú zhruba 300 miliárd eur do zahraničia, najmä do USA.