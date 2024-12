Slabá nemecká ekonomika zmierňuje nedostatok kvalifikovanej sily

Frankfurt nad Mohanom 9. decembra (TASR) - Slabá nemecká ekonomika zmierňuje nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily v krajine, na ktorý sa v predchádzajúcich rokoch sťažovalo veľa firiem. Vyplýva to z prieskumu štátnej rozvojovej banky KfW a inštitútu Ifo. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Uvoľňovanie napätia na trhu práce nie je výsledkom veľkého množstva dostupných kvalifikovaných pracovníkov, ale skôr spomalenia náboru zo strany firiem v čase ekonomickej stagnácie v Nemecku, zistil prieskum.



Podľa prieskumu začiatkom 4. štvrťroka 2024 sa na nedostatok kvalifikovaných zamestnancov sťažovalo 32 % z približne 9000 opýtaných spoločností. To predstavuje pokles o tri percentuálne body v porovnaní so situáciou na začiatku apríla.



Na ilustráciu, na jeseň 2022 až 45,7 % opýtaných firiem uviedlo, že ich brzdí nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily.



Najväčší pokles dopytu po kvalifikovaných pracovníkoch vykázali firmy v nemeckom priemysle, ktoré čelia slabšiemu predaju aj poklesu objednávok.



V sektore služieb je však situácia naďalej napätá, pričom v niektorých oblastiach nie sú k dispozícii takmer žiadni kvalifikovaní uchádzači, zistil prieskum.



Napríklad tri zo štyroch audítorských spoločností a viac ako jedna z dvoch autobusových spoločností sa sťažovali na nedostatok zamestnancov.



Martin Müller, expert na trh práce v KfW, však upozornil, že nedostatok kvalifikovaných pracovníkov je stále brzdou rastu pre značný počet firiem.



"V nasledujúcich rokoch sa nedostatok kvalifikovaných pracovníkov opäť zintenzívni, keď sa zlepší ekonomická situácia a viac silných ročníkov dosiahne dôchodkový vek," povedal Müller.



Dodal, že sa budú musieť odstrániť všetky prekážky, aby sa zastavil nedostatok zamestnancov.