Slabé využívanie kurzarbeitu v Nemecku naznačuje miernu recesiu

Berlín 11. januára (TASR) - Využívanie kurzarbeitu, teda vládou financovaného skráteného pracovného času, je zo strany nemeckých firiem naďalej nízke, pričom v závere minulého roka sa ešte znížilo. To poukazuje na "veľmi miernu" recesiu v Nemecku počas tejto zimy. Uviedol to v stredu nemecký ekonomický inštitút Ifo. Informovala o tom agentúra Reuters.



Počet zamestnancov pracujúcich na skrátený pracovný čas dosiahol v Nemecku v decembri zhruba 186.000. To je približne o 2000 menej než v novembri, uviedol Ifo, ktorého odhady vychádzajú z údajov Spolkového úradu práce.



"Fakt, že využívanie skráteného pracovného času zostáva na nízkej úrovni, nám signalizuje, že očakávaná recesia v zimných mesiacoch bude veľmi mierna," uviedol na margo údajov z pracovného trhu Sebastian Link z Ifo.