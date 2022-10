Slabší dopyt po produktoch pre COVID-19 znížil tržby Roche

Bern 18. októbra (TASR) - Švajčiarsky farmaceutický koncern Roche oznámil za 3. štvrťrok pokles tržieb, pričom výsledky zaostali za očakávaniami. Dôvodom je najmä pokles dopytu po výrobkoch spojených s testovaním a liečbou ochorenia COVID-19. Od začiatku roka však firma zaznamenala mierny rast tržieb, k čomu prispeli priaznivejšie výsledky v prvých dvoch kvartáloch. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTNews.



Spoločnosť Roche uviedla, že za 3. štvrťrok dosiahla tržby 14,74 miliardy švajčiarskych frankov (15,1 miliardy eur). Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to znamená pokles o 6 %. Výsledky sú horšie aj v porovnaní s očakávaniami analytikov, ktorí počítali s tržbami na úrovni 15,5 miliardy CHF.



Vývoj tržieb za 3. kvartál ovplyvnil najmä výrazný pokles dopytu po testoch a liekoch na ochorenie COVID-19. V rovnakom období minulého roka, keď sa Európou šírila ďalšia vlna pandémie nového koronavírusu, bol dopyt po týchto produktoch mimoriadne vysoký. Naopak, vzrástli tržby z predaja lieku pre hemofilikov Hemlibra a lieku pre pacientov so sklerózou multiplex Ocrevus. Tržby z predaja lieku Ocrevus vzrástli o 16 % na 1,52 miliardy CHF a v prípade lieku Hemlibra vyskočili o 23 % na 952 miliónov CHF.



Za deväť mesiacov zaznamenala firma Roche tržby na úrovni 47 miliárd CHF. V porovnaní s obdobím január až september 2021 to predstavuje rast o 2 %. Čo sa týka prognózy na celý rok, Roche očakáva, že tržby budú v porovnaní s rokom 2021 stagnovať, prípadne dosiahnu percentuálny rast na dolnej úrovni jednociferného pásma.



(1 EUR = 0,9762 CHF)