Slabý dopyt opäť prispel k poklesu cien starších bratislavských bytov

Bratislava 9. mája (TASR) - Ceny bytov ponúkaných na sekundárnom trhu v Bratislave v 1. štvrťroku 2023 klesli oproti predchádzajúcemu štvrťroku o 4,93 %, čím sa dostali na úroveň 3582 eur/štvorcový meter (m2). Medziročne si tieto byty pripísali 1,07 %. Ochladený dopyt a vyššie úrokové sadzby prispeli k poklesu cien na sekundárnom trhu už druhý štvrťrok v rade. Vyplýva to z analýzy Bencont Investments.



"Rok 2023 bude sprevádzať oslabený dopyt po nehnuteľnostiach z dôvodu vysokej inflácie, vysokým úrokovým sadzbám a poklesu reálnych miezd. V blízkej dobe očakávame, že ceny starších nehnuteľností môžu klesnúť do 3 až 5 %," uviedol Rudolf Bruchánik, hlavný analytik spoločnosti.



Dlhodobý klesajúci trend sa však v analýze neočakáva. "V druhej polovici roka 2023 predpokladáme skôr zastabilizovanie situácie. Tento názor opierame o predpoklad, že v druhej polovici roka by mohlo dôjsť k spomaleniu inflačného rastu, zatiaľ čo bude pokračovať nadpriemerný mzdový rast a úrokové sadzby by mohli dosiahnuť svoj vrchol a zastabilizovať sa. Dostupnosť bývania by sa tak po prudkom zhoršení v roku 2022 mala v roku 2023 zlepšiť," dodal Bruchánik.