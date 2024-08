Slabý dopyt po rope v Číne stlačí cenu Brentu pod 70 USD za barel

New York 21. augusta (TASR) - Americká investičná banka Goldman Sachs očakáva, že cena ropy Brent klesne do konca budúceho roka pod 70 USD za barel (159 litrov), ak sa dopyt po komodite v Číne počas tohto obdobia nezvýši. Informovala o tom agentúra Reuters.



Cena ropy Brent dosahovala okolo 12.00 h SELČ približne 77 USD (69,47 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy sa pohybovala tesne nad 74 USD/barel.



"Momentálny slabý dopyt po rope v Číne a riziko ďalšieho spomaľovania tempa rastu čínskej ekonomiky posilnili náš najnovší predpoklad, že pôvodný odhad ceny Brentu v roku 2025 v rozsahu od 75 USD do 90 USD/barel sa podľa všetkého nenaplní," uviedli analytici z Goldman Sachs. Banka teraz počíta s tým, že ku koncu roka 2025 môže cena Brentu klesnúť na 68 USD/barel, ak sa situácia v čínskom dopyte po rope za dané obdobie nezmení.



Medzi nepriaznivé údaje z čínskej ekonomiky radí Goldman Sachs aj tie z konca minulého týždňa, ktoré poukázali na pokles cien nových domov za mesiac júl. Podľa nich dosiahol pokles cien najvyššiu úroveň za deväť rokov. Navyše sa spomalil rast priemyselnej produkcie a vzrástla nezamestnanosť. To sa odráža na slabom dopyte po palivách, v dôsledku čoho čínske rafinérie výrazne obmedzili v júli tempo spracovania ropy. Banka Goldman Sachs okrem toho poukázala aj na postupný presun k elektrickým autám a zvýšený záujem o skvapalnený plyn (LNG).



Banka odhaduje, že za 1. polrok tohto roka sa dopyt po rope v Číne zvýšil medziročne iba o 0,2 milióna barelov denne. Navyše v prípade letných mesiacov počíta s medziročným poklesom.



(1 EUR = 1,1084 USD)