Slabý dopyt v Číne znížil kvartálny zisk automobilky Mercedes-Benz

Berlín 26. júla (TASR) - Nemecký výrobca luxusných áut Mercedes-Benz oznámil prudké zníženie čistého zisku. Výsledky spoločnosti ovplyvnil pokles tržieb, ktorý je dôsledkom klesajúceho dopytu na kľúčovom čínskom trhu a zároveň slabého predaja elektrických áut. Informovala o tom agentúra AFP.



Čistý zisk automobilky dosiahol v 2. kvartáli tesne nad 3 miliardy eur. Oproti rovnakému obdobiu roka 2023 to predstavuje pokles o 15,9 %. Tržby sa znížili o takmer 4 % na 36,7 miliardy eur. Vedenie spoločnosti oznámilo, že automobilový priemysel naďalej čelí "určitej neistote", čo sa týka vyhliadok svetovej ekonomiky, geopolitických udalostí a obchodnej politiky.



Mercedes-Benz predal v období od apríla do konca júna celkovo 496.712 áut. Medziročne tak objem predaja klesol o 3,7 %, za čím je podľa vedenia firmy do veľkej miery vyčkávanie zákazníkov na nové modely. Okrem toho však firma poukázala na nepriaznivý vývoj na ázijskom trhu.



Predaj v Číne klesol o 6 %, čo je podľa firmy dôsledok tvrdej konkurencie zo strany miestnych značiek, najmä v elektrickom segmente. Celkový predaj batériových elektrických vozidiel Mercedesu sa prepadol v 2. kvartáli o 25 % práve v dôsledku vývoja na čínskom trhu. Čiastočne však situáciu v tomto segmente ovplyvnil aj vývoj v Európe, kde štáty začali redukovať dotácie na kúpu týchto vozidiel.



Napriek tomu však Mercedes-Benz odhaduje zlepšenie situácie v 2. polroku, povedal šéf automobilky Ola Källenius, ktorý v tejto súvislosti poukázal na uvedenie nových modelov na trh, najmä v drahšom segmente. Firma zároveň potvrdila, že naďalej počíta s celoročnými tržbami na úrovni z predchádzajúceho roka.