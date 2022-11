Slabý globálny dopyt zhoršuje vyhliadky na rast čínskeho exportu

Peking 12. novembra (TASR) - Export z Číny na konci roka zvyčajne stúpa, ale tento rok je jeho rast otázny. Slabý globálny dopyt zhoršuje totiž vyhliadky druhej najväčšej svetovej ekonomiky, ktorú už poškodili blokády spojené s ochorením COVID-19, problémy v sektore nehnuteľností a klesajúca domáca spotreba. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Vývoz z Číny v októbri nečakane klesol, prvý raz od mája 2020. A vyhliadky na november a december sú pochmúrne. Dopyt v tomto období pritom zvyčajne vrcholí, keďže zámorskí klienti zadávajú väčšie objednávky pred zatvorením čínskych tovární počas osláv pohyblivého sviatku nového lunárneho roka v januári alebo vo februári.



Čínskym exportérom sa už počas leta nepodarilo dosiahnuť typický predvianočný nápor. Analytici očakávajú, že hrozba globálnej recesie a čínske obmedzenia spojené s ochorením COVID-19 budú v nadchádzajúcich mesiacoch ďalej brzdiť export, čo zmarí nádeje na oživenie ekonomiky v tomto štvrťroku.



"Nikdy nebol taký obrovský tlak," povedal Čchi Jung z exportnej firmy so sídlom v Šen-čene, ktorá predáva elektroniku do Európy. Vysoká miera inflácie v dôsledku ruskej vojny na Ukrajine obmedzila v Európe výdavky na položky ako elektronika, ktoré nie sú každodennou nevyhnutnosťou, dodal.



Dopyt zo strany zákazníkov na niektorých rozvinutých trhoch sa tiež presunul z tovaru poháňaného pandémiou, ako je spotrebná elektronika, na služby vrátane cestovania, keď mnohé krajiny už znova otvorili svoje hranice.



Slabý rast exportu je pre Čínu skutočným problémom, pretože bol jedinou silnou zložkou toho, čo Peking označuje ako "vysokokvalitný" rast. Zahŕňa domácu spotrebu, export a firemné investície. Motorom investícií je pritom tiež domáca spotreba a export, vysvetľuje Michael Pettis, profesor financií na univerzite v Pekingu.



Vývoz z Číny, ktorý dosiahol vrchol v júli, sa napriek oslabovaniu čínskej meny podľa oficiálnych údajov zhoršil. Ostro sledovaný prieskum v súkromnom sektore zameraný na malých výrobcov ukazuje, že exportné objednávky od augusta klesajú. Kupujúci si pritom zvyčajne objednávajú tovar na Vianoce a tzv. Čierny piatok (posledný piatok v novembri) okolo augusta. Ale tento rok slabý dopyt už v tomto období zhoršil vyhliadky na akýkoľvek rast.



Pokles vývozu hračiek z Číny sa v októbri medziročne zrýchlil na 17,9 % z 9,7 % v septembri, odevov na 16,9 % zo 4,4 % a domácich spotrebičov na 25 % z 19,8 % podľa výpočtov agentúry Reuters na základe colných údajov.



Prepad dopytu je evidentný najmä vo vyspelých ekonomikách - dodávky do Spojených štátov amerických v októbri klesli o 12,6 % a do Európskej únie o 9 %.



Globálny inflačný tlak podnietil totiž niektorých zámorských nákupcov, ktorí sa obávali ďalšieho rastu cien, aby zvýšili dovoz z Číny už v polovici roka, skôr ako zvyčajne, pripomenul Bruce Pang, hlavný ekonóm Jones Lang Lasalle.