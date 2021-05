Slabý rast nových pracovných miest v USA v apríli sklamal Bidena

Washington 9. mája (TASR) - Oveľa menší ako očakávaný nárast počtu nových pracovných miest v USA v apríli sklamal prezidenta Joea Bidena. Podľa neho tento výsledok ukazuje, že USA čaká dlhá cesta k zotaveniu sa z "kolapsu" ekonomiky, ktorý spôsobila pandémia nového koronavírusu.



"Stále sa spamätávame z ekonomického kolapsu," uviedol v Bielom dome. "Je zrejmé, že nás čaká ešte dlhá cesta," a vyzval politikov vo Washingtone, aby urobili viac na pomoc americkému ľudu.



Rast pracovných miest v USA sa minulý mesiac nečakane spomalil. Pravdepodobne ho zabrzdil nedostatok pracovníkov a nerastných surovín.



Americká ekonomika totiž vytvorila v apríli iba 266.000 pracovných miest, zatiaľ čo analytici počítali s tým, že v USA pribudne takmer štvornásobne viac nových pozícií, v priemere 978.000. Aprílový výsledok ostro kontrastoval so stabilným zvyšovaním tempa rastu nových pracovných miest od januára do marca.



Biden vyhlásil tiež, že vlády balík stimulov vo výške 1,9 bilióna (1,57 bilióna eur) na zmiernenie dôsledkov pandémie, prvý veľký úspech nového prezidenta a jeho tímu, pomáha dostať ekonomiku späť z jej pandemického poklesu. Vyvíja tiež tlak na schválenie ďalších 4 biliónov USD na nové investície.



Aprílová správa tak podľa Bidena iba podčiarkuje, aké životne dôležité sú kroky, ktoré prijíma jeho administratíva. "Naša snaha začína fungovať," vyhlásil a dodal, že cesta nahor je strmá a dlhá.



Správa o pracovných miestach ešte podčiarkla neriešiteľný politický rozkol vo Washingtone, pokiaľ ide o vládne výdavky. Republikáni a podnikateľské skupiny kritizovali v rámci balíka opatrení štedré dávky v nezamestnanosti. Argumentovali, že Američania s nižšími mzdami sa pre ne nevrátia do práce. Kritikom sa nepáči tiež vysoká cene Bidenových plánov a varujú, že by mohli priniesť infláciu.



Biden zase uviedol, že neverí, že vládne dávky bránia návratu do práce a jeho ekonómovia ho podporili.



"Je zrejmé, že existujú ľudia, ktorí nie sú pripravení a schopní sa vrátiť späť na pracovný trh," povedala novinárom ministerka financií Janet Yellenová s odvolaním sa na rodičov, ktorých deti sa stále učia na diaľku.



Podiel Američanov, ktorí buď pracujú, alebo si hľadajú prácu, sa minulý mesiac zvýšil a počet ľudí, ktorí tvrdili, že si pre ochorenie COVID-19 nehľadajú prácu, v apríli klesol o 900.000, poznamenal Jared Bernstein, člen prezidentovho tímu ekonomických poradcov.



(1 EUR = 1,2059 USD)