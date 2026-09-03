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Šľachtitelia vyzývajú vládu, aby pripravila kvalitnú implementáciu NGT
Slovenská šľachtiteľská a semenárska asociácia (SŠSA) nesúhlasí s podaním žaloby Slovenskej republiky proti nariadeniu EÚ o nových genómových technikách (NGT).
Autor TASR
Bratislava 3. septembra (TASR) - Slovenská šľachtiteľská a semenárska asociácia (SŠSA) nesúhlasí s podaním žaloby Slovenskej republiky proti nariadeniu EÚ o nových genómových technikách (NGT). Uviedol to Miroslav Námesný, predseda predstavenstva SŠSA. Namiesto vynakladania verejných zdrojov na právne spory s neistým výsledkom by sa Slovensko podľa neho malo sústrediť na kvalitnú prípravu implementácie NGT.
„Sme presvedčení, že nariadenie je výsledkom dlhoročného legislatívneho procesu, ktorý zahŕňal vedecké hodnotenia, verejné konzultácie a rokovania členských štátov, Európskeho parlamentu a Rady EÚ,“ priblížil Námesný.
Poznamenal, že nariadenie je platným právnym aktom EÚ a Slovenská republika je povinná zabezpečiť jeho implementáciu. Namiesto vynakladania verejných zdrojov na právne spory s neistým výsledkom by sa podľa neho Slovensko malo sústrediť na kvalitnú prípravu implementácie, odbornú komunikáciu a vzdelávanie dotknutých subjektov.
Zdôraznil, že osobitnú pozornosť by vláda mala venovať tvorbe a implementácii sekundárnej legislatívy, vytvoreniu jasných pravidiel pre prax, podpore výskumu, šľachtenia a informovaniu farmárov, odborníkov aj verejnosti o prínosoch a povinnostiach vyplývajúcich z nového regulačného rámca.
„Prioritou by malo byť zabezpečiť, aby slovenskí šľachtitelia, výskumné pracoviská a poľnohospodári dokázali využiť príležitosti, ktoré nový európsky rámec prináša, a aby Slovensko zostalo súčasťou moderného európskeho priestoru pre inovácie, výskum a konkurencieschopné poľnohospodárstvo,“ dodal predseda predstavenstva SŠSA.
Po stredajšom (2. 9.) rokovaní vlády premiér Robert Fico (Smer-SD) povedal, že Slovensko podá na Súdnom dvore EÚ žalobu proti nariadeniu EÚ o deregulácii nových geneticky modifikovaných organizmov (GMO). Nariadenie, ktoré vyníma geneticky modifikované rastliny získané pomocou NGT spod doterajšej regulácie pre GMO, schválila EÚ v júni tohto roka.
„Sme presvedčení, že nariadenie je výsledkom dlhoročného legislatívneho procesu, ktorý zahŕňal vedecké hodnotenia, verejné konzultácie a rokovania členských štátov, Európskeho parlamentu a Rady EÚ,“ priblížil Námesný.
Poznamenal, že nariadenie je platným právnym aktom EÚ a Slovenská republika je povinná zabezpečiť jeho implementáciu. Namiesto vynakladania verejných zdrojov na právne spory s neistým výsledkom by sa podľa neho Slovensko malo sústrediť na kvalitnú prípravu implementácie, odbornú komunikáciu a vzdelávanie dotknutých subjektov.
Zdôraznil, že osobitnú pozornosť by vláda mala venovať tvorbe a implementácii sekundárnej legislatívy, vytvoreniu jasných pravidiel pre prax, podpore výskumu, šľachtenia a informovaniu farmárov, odborníkov aj verejnosti o prínosoch a povinnostiach vyplývajúcich z nového regulačného rámca.
„Prioritou by malo byť zabezpečiť, aby slovenskí šľachtitelia, výskumné pracoviská a poľnohospodári dokázali využiť príležitosti, ktoré nový európsky rámec prináša, a aby Slovensko zostalo súčasťou moderného európskeho priestoru pre inovácie, výskum a konkurencieschopné poľnohospodárstvo,“ dodal predseda predstavenstva SŠSA.
Po stredajšom (2. 9.) rokovaní vlády premiér Robert Fico (Smer-SD) povedal, že Slovensko podá na Súdnom dvore EÚ žalobu proti nariadeniu EÚ o deregulácii nových geneticky modifikovaných organizmov (GMO). Nariadenie, ktoré vyníma geneticky modifikované rastliny získané pomocou NGT spod doterajšej regulácie pre GMO, schválila EÚ v júni tohto roka.