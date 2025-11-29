< sekcia Ekonomika
Sládkovičovo má mať vyrovnaný rozpočet, poskytne aj viaceré dotácie
Autor TASR
Sládkovičovo 29. novembra (TASR) - Mesto Sládkovičovo v okrese Galanta by malo v budúcom roku hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom na úrovni 7,8 milióna eur. Pokračovať bude aj v poskytovaní dotácií na šport, kultúru, školstvo a sociálne veci. Mestskí poslanci odobrili rozpočet na rok 2026 na novembrovom zasadnutí zastupiteľstva.
Príjmy bežného rozpočtu sú v budúcom roku plánované na úrovni 6,6 milióna eur, z toho výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve má predstavovať vyše 2,5 milióna eur. Bežné výdavky sú rozpočtované na úrovni 6,1 milióna eur.
Kapitálové príjmy sú plánované na úrovni 558.604 eur, tvoria ich takmer výlučne dotácie. Kapitálové výdavky by mali dosiahnuť 1,5 milióna eur. Napríklad na rekonštrukciu ciest a chodníkov je pripravených 624.226 eur, ďalšie finančné prostriedky sú vyčlenené okrem iného aj na projekty v oblasti odpadového hospodárstva, nákup pozemkov alebo na projektové dokumentácie.
Súčasťou príjmových finančných operácií je prevod prostriedkov z peňažných fondov (352.655 eur), prevod účelových finančných prostriedkov z predchádzajúceho roka (175.410 eur) a takisto úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania (100.000 eur). Medzi výdavkové finančné operácie bude na budúci rok patriť splácanie bankového úveru (93.756 eur), splácanie pôžičky zo Štátneho fondu rozvoja bývania (51.850 eur) a splácanie istiny finančného prenájmu (11.700 eur).
Mesto na budúci rok poskytne dotácie na šport, kultúru, školstvo a sociálne veci vo výške 57.900 eur. Oproti schválenej dotácii na rok 2025 to predstavuje nárast o 7600 eur. Subjekty požadovali na budúci rok dotácie v celkovej výške 61.900 eur.
