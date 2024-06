Sladovne spracujú polovicu jačmeňa z uhlíkovo neutrálnych zdrojov

Dvory nad Žitavou 5. júna (TASR) - Najvýznamnejšie slovenské sladovne avizujú v blízkej budúcnosti významné investície, ktoré prispejú k znižovaniu uhlíkovej stopy. Už v tomto roku spracujú minimálne 50 percent sladovníckeho jačmeňa z uhlíkovo neutrálnych zdrojov, potvrdil počas 13. ročníka výstavy Celoslovenské dni poľa v Dvoroch nad Žitavou v okrese Nové Zámky podpredseda komoditnej rady Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Peter Májka.



Pripravované investície sú financované vlastnými zdrojmi sladovní a nadnárodných spoločností, ktoré tieto sladovne vlastnia. Podľa slov predsedu sladovníckej sekcie Slovenského združenia výrobcov piva a sladu (SZVPS) Petra Ševčíka momentálne iná forma finančnej podpory projektov zameraných na znižovanie uhlíkovej stopy pri pestovaní sladovníckeho jačmeňa neexistuje. "Hľadáme správnu metodológiu, ktorá určí technologický postup, ktorým dosiahneme stanovený cieľ, teda uhlíkovo neutrálne pestovanie sladovníckeho jačmeňa. Očakávame, že následne budú nejakými schémami podporovaní pestovatelia, ktorí dokážu týmto spôsobom jačmeň vyrábať," skonštatoval.



Sladovnícky jačmeň je podľa slov Ševčíka jednou z prvých agrokomodít, pri ktorých sa priamo spracovateľ po prvom spracovaní zaujíma, akú uhlíkovú stopu si so sebou z poľa nesie do sladovne. "Momentálne pracujeme na rôznych pilotných programoch nízkouhlíkového poľnohospodárstva a nízkouhlíkového pestovania sladovníckeho jačmeňa s možnosťou dosiahnuť počas vegetácie alebo pestovania jačmeňa uhlíkovú neutralitu alebo možno až uhlíkovú negativitu," povedal.



SZVPS spolupracuje s farmármi na monitorovaní ich agrotechnických postupov, akú uhlíkovú stopu si so sebou nesú, pracujú na zefektívnení agrotechnických postupov, hľadajú možnosti, ako prinášať do pestovania jačmeňa nové postupy, ktoré zabezpečia znižovanie uhlíkovej stopy. "Tieto dáta všetky zbierame, vyhodnocujeme a veríme, že v horizonte niekoľkých sezón nájdeme spôsob, akým dokážeme jačmeň uhlíkovo neutrálne pestovať," povedal Ševčík.