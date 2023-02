Sladovne v SR by potrebovali o 75.000 ton sladovníckeho jačmeňa viac

Bratislava 3. februára (TASR) – Slovenské sladovne by potrebovali o 75.000 ton domáceho sladovníckeho jačmeňa viac. Jeho pestovateľské výmery by mali vzrásť. Uviedol to Vladimír Machalík, výkonný riaditeľ Slovenského združenia výrobcov piva a sladu (SZVPS).



Osevné plochy sladovníckeho jačmeňa podľa neho síce v roku 2022 medziročne klesli o 14 %, produkcia sladu však aj pre kvalitu úrody vzrástla. Slovenské sladovne by ale privítali väčšie osevné plochy, z ktorých by mohli spracovať sladovnícky jačmeň.



Upozornil, že mnohí poľnohospodári sa minulý rok rozhodli uprednostniť pred sladovníckym jačmeňom kukuricu, slnečnicu či pšenicu. Sucho, vysoké ceny plynu potrebného na sušenie i obrovský objem dovozov týchto komodít na trh EÚ z Ukrajiny však pre nich znamenal značné straty i sklamanie.



"Slovenské sladovne pritom dlhodobo prejavujú záujem prednostne o domáci, slovenský sladovnícky jačmeň. Veríme preto, že v tomto roku znovu výmera sladovníckeho jačmeňa vzrastie. Našim cieľom je, aby pridaná hodnota slovenského sladu, ktorý má výborné meno po celom svete, vznikala v čo najväčšej miere na Slovensku," vysvetlil Machalík.



Pripomenul, že združenie preto zrealizovalo pre poľnohospodárov, osivárov i spracovateľov webinár, na ktorom predstavilo odrody, ktoré odporúčajú slovenské sladovne zasiať poľnohospodárom na základe minuloročných odrodových skúšok.



Zdôraznil, že dopyt po pive po náročnom pandemickom období začína v EÚ rásť. Na Slovensku sa osevné plochy sladovníckeho jačmeňa v roku 2022 pohybovali podľa Štatistického úradu SR na úrovni 43.100 hektárov (ha). To bolo o viac ako 6000 ha menej oproti roku 2021.



"Slovenské sladovne by dokázali spracovať o viac ako 75.000 ton domáceho sladovníckeho jačmeňa viac, čo predstavuje o 10.000 až 15.000 hektárov zasiateho sladovníckeho jačmeňa viac ako v minulom roku. Dopyt po ňom je pritom stabilný a slovenské sladovne jednoznačne preferujú slovenských dodávateľov jačmeňa pred zahraničnými aj pre udržateľnosť a znižovanie uhlíkovej stopy," povedal Tomáš Ševčík, predseda sladovníckej sekcie SZVPS.



Medzi preferovanými odrodami slovenských sladovní pre rok 2023 sú najmä jarné Overture, Kangoo, Laudis 550 a Tango. Zo zimných odrôd zasa KWS Scala, Wintmalt a SY Tepee.



SZVPS združuje výrobcov piva a sladu na Slovensku, produkujúcich 96 % trhu so slovenským pivom a 98 % trhu so slovenským sladom. Vzniklo v roku 1991 a je členom európskeho združenia výrobcov piva Brewers of Europe.