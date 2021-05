Sladovníci a ÚKSÚP spustili projekt spolupráce Sladovnícky poľný deň

Bratislava 8. mája (TASR) – Slovenské združenie výrobcov piva a sladu (SZVPS) a Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ÚKSÚP) v Bratislave spustili projekt spolupráce Sladovnícky poľný deň. Klimatická zmena totiž čoraz intenzívnejšie zasahuje aj výrobu jačmenného sladu, najvýznamnejšej rastlinnej poľnohospodárskej komodity po prvom spracovaní na Slovensku. Informoval o tom výkonný riaditeľ SZVPS Vladimír Machalík.



Priblížil, že v spolupráci so šľachtiteľmi a dodávateľmi osív sa v rámci neho testujú, ktoré odrody sladovníckeho jačmeňa sú najlepšie na pestovanie na Slovensku, sú schopné odolať klimatickej zmene, a tým priniesť pestovateľovi a spracovateľovi požadovaný efekt.



"Na dosahy klimatickej zmeny nečakáme, ale intenzívne sa na ne pripravujeme. Všetkých sedem slovenských sladovní má záujem prioritne o domáci, slovenský sladovnícky jačmeň. Slad je pritom nielen kľúčovou komoditou na výrobu piva. Je čisto prírodnou, pre zdravie spotrebiteľa mimoriadne prospešnou alternatívou cukru či prísadou pekárskych výrobkov. Na spracovanie sladovníckeho jačmeňa na slad sa totiž využíva len voda a teplo," povedal Machalík.



V rámci projektu Sladovnícky poľný deň bolo podľa Machalíka vysiatych 22 rôznych odrôd jarného sladovníckeho jačmeňa.



"Klimatické zmeny zasahujú všetky sektory poľnohospodárstva. Príprava sladovníckeho sektora na možné výkyvy pestovateľských podmienok s predstihom je preto správnym krokom a inšpirovať ňou by sa mohli viaceré sektory poľnohospodárstva. Naša spolupráca na skúšobnej stanici ÚKSÚP vo Vranove nad Topľou je dôležitou súčasťou tohto procesu. Priamo v teréne, v skutočných slovenských podmienkach, skúšame atribúty jednotlivých odrôd sladovníckeho jačmeňa," uviedla generálna riaditeľka ÚKSÚP Jana Vargová. Ústav v rámci takzvaných firemných odrodových skúšok podľa nej zabezpečuje kompletnú starostlivosť o jednotlivé odrody od výsevu po kosbu.



Machalík dodal, že v aktuálnom roku slovenskí spracovatelia sladovníckeho jačmeňa zvyšujú výrobu sladu o 9,5 %. Celková odhadovaná spotreba sladovníckeho jačmeňa bude vo výške 370.000 ton.



"So zmenou klímy sa mení aj zloženie požadovaných odrôd sladovňami. Preferujeme jarné odrody s výberovou sladovníckou kvalitou, ktoré poskytujú viac enzýmov a látok potrebných pre kvalitný slad, ktorým je Slovensko známe po celom svete. Aktuálne pomer dopytu slovenských sladovní predstavuje 75 % jarných oproti 25 % ozimných odrôd spracovaného jačmeňa," vysvetlil predseda sladovníckej sekcie SZVPS Tomáš Ševčík.



Slovenské združenie výrobcov piva a sladu združuje výrobcov piva a sladu na Slovensku. Reprezentuje výrobcov a sladovníkov produkujúcich 96 % trhu so slovenským pivom a 98 % trhu so sladom.