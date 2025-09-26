< sekcia Ekonomika
SLASPO: Dodatočné zdanenie znižuje motiváciu k poisteniu majetku
Asociácia pripomenula, že suma dane z neživotného poistenia je súčasťou celkovej ceny za poistenie a je klientovi každoročne vyčíslená v predpise poistného.
Autor TASR
Bratislava 26. septembra (TASR) - Poistenie predstavuje jeden z najefektívnejších nástrojov ochrany jednotlivcov, firiem a celej spoločnosti pred finančnými dôsledkami nepredvídaných udalostí. Jeho dodatočné daňové zaťaženie odporuje princípu zodpovedného prístupu k správe rizík a znižuje motiváciu občanov k poisteniu svojho majetku, zdravia či zodpovednosti. V reakcii na zmeny schválené tento týždeň v Národnej rade (NR) SR na to upozornila Slovenská asociácia poisťovní (SLASPO).
Schválený balík konsolidačných opatrení od budúceho roka zvyšuje sadzbu dane z neživotného poistenia, ako aj odvodu časti poistného z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP), v obidvoch prípadoch z pôvodných 8 % na 10 %.
Asociácia pripomenula, že suma dane z neživotného poistenia je súčasťou celkovej ceny za poistenie a je klientovi každoročne vyčíslená v predpise poistného. „Zvýšenie sadzby dane môže mať priamy dopad na výšku poistného pre klientov, hoci samotná daň nie je príjmom poisťovní - celá jej suma je odvádzaná do štátneho rozpočtu,“ upozornila SLASPO. Rovnaký princíp platí aj v prípade odvodu z PZP, ktorý poisťovne v plnej výške zasielajú na účet Ministerstva vnútra (MV) SR.
„Aj keď sa zvýšenie konečnej ceny poistenia pre jednotlivcov nemusí javiť ako dramatické, predmetné opatrenie vnímame ako krok späť. V kontexte rastúcej frekvencie a tiež výšky škôd, ktoré sú často zapríčinené klimatickými zmenami, je dôležité podporovať dostupnosť a atraktivitu poistenia,“ argumentuje SLASPO.
Asociácia podľa vlastných slov chápe naliehavosť konsolidácie verejných financií. Zároveň sa však domnieva, že v prípade poistenia by mal byť výťažok z dane a odvodov účelovo viazaný, napríklad na tvorbu fondu na prevenciu a zmierňovanie škôd.
„Slovensko navyše dlhodobo vykazuje nízku mieru poistného krytia v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ, čo v prípade rozsiahlych škôd zvyšuje závislosť občanov od pomoci štátu, a tým aj zaťaženie verejných financií. V rámci Európy zároveň čelíme problému - vysokému podielu nepoistených vozidiel, čo predstavuje ďalšie systémové riziko,“ doplnila vo svojom stanovisku SLASPO.
Schválený balík konsolidačných opatrení od budúceho roka zvyšuje sadzbu dane z neživotného poistenia, ako aj odvodu časti poistného z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP), v obidvoch prípadoch z pôvodných 8 % na 10 %.
Asociácia pripomenula, že suma dane z neživotného poistenia je súčasťou celkovej ceny za poistenie a je klientovi každoročne vyčíslená v predpise poistného. „Zvýšenie sadzby dane môže mať priamy dopad na výšku poistného pre klientov, hoci samotná daň nie je príjmom poisťovní - celá jej suma je odvádzaná do štátneho rozpočtu,“ upozornila SLASPO. Rovnaký princíp platí aj v prípade odvodu z PZP, ktorý poisťovne v plnej výške zasielajú na účet Ministerstva vnútra (MV) SR.
„Aj keď sa zvýšenie konečnej ceny poistenia pre jednotlivcov nemusí javiť ako dramatické, predmetné opatrenie vnímame ako krok späť. V kontexte rastúcej frekvencie a tiež výšky škôd, ktoré sú často zapríčinené klimatickými zmenami, je dôležité podporovať dostupnosť a atraktivitu poistenia,“ argumentuje SLASPO.
Asociácia podľa vlastných slov chápe naliehavosť konsolidácie verejných financií. Zároveň sa však domnieva, že v prípade poistenia by mal byť výťažok z dane a odvodov účelovo viazaný, napríklad na tvorbu fondu na prevenciu a zmierňovanie škôd.
„Slovensko navyše dlhodobo vykazuje nízku mieru poistného krytia v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ, čo v prípade rozsiahlych škôd zvyšuje závislosť občanov od pomoci štátu, a tým aj zaťaženie verejných financií. V rámci Európy zároveň čelíme problému - vysokému podielu nepoistených vozidiel, čo predstavuje ďalšie systémové riziko,“ doplnila vo svojom stanovisku SLASPO.