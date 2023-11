Poisťovne:S inštitúciami sa treba rozprávať o vysokom daňovom zaťažení

Bratislava 9. novembra (TASR) - Takmer 45 % prevádzkového výsledku platia poisťovne na daniach a odvodoch. S inštitúciami však poisťovne musia diskutovať o tom, aby na ne nebolo uvalené ďalšie daňovo-odvodové zaťaženie. Vo štvrtok to povedal prezident Slovenskej asociácie poisťovní (SLASPO) Vladimír Bakeš na spoločnej konferencii so Slovenskou kanceláriou poisťovateľov (SKP).



"Poisťovne na to, aby v roku 2022 vygenerovali čistý zisk po všetkom zdanení vo výške 190 miliónov, museli kreovať prevádzkový výsledok bezmála 350 miliónov. S ohľadom na ekonomickú situáciu na Slovensku a stav rozpočtu hrozí, že budeme musieť s inštitúciami diskutovať o tom, aby nebol uvalený ďalší zvýšený odvod na poistný sektor," uviedol Bakeš s tým, že riešenie vysokého deficitu štátneho rozpočtu môže viesť k ďalšiemu zvýšeniu už dnes vysokého daňovo-odvodového zaťaženia poistného sektora.



Ďalšou výzvou pre poisťovne je podľa Bakeša tiež zvýšenie penetrácie poistenia. Po zemetrasení na východe Slovenska nahlásili poisťovne viac ako 2800 poistných udalostí s očakávaným plnením viac ako 7,5 milióna eur. Z týchto udalostí však 40 % vykazuje podpoistenie. Zároveň len 50 % Slovákov má štandardné životné poistenie a primerané poistenie majetku. Bakeš sa vyjadril, že poisťovne budú vyvíjať spoločné aktivity, aby úroveň poistenia zvýšili.



"Slovenský trh je tvorený medzinárodnými poisťovacími skupinami. Za ostatné roky počet poisťovní stabilne klesal, niektoré opustili úplne slovenský trh a niektoré sa pretransformovali na pobočky zahraničných poisťovní," priblížil Bakeš s tým, že na trhu je deväť poisťovní, pričom osem z nich je členmi SLASPO.



Za uplynulé tri roky mierne klesol počet poistných zmlúv v životnom aj neživotnom poistení. Je to dôsledok modernizácie, keďže je možné uzavrieť aj tzv. "balíkové riešenia".