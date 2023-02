SLASPO: Zvýšenie osobitného odvodu by destabilizovalo lokálne firmy

Bratislava 15. februára (TASR) - Zvýšením osobitného odvodu by podľa Slovenskej asociácie poisťovní (SLASPO) pokračovala destabilizácia lokálneho podnikateľského prostredia. V stredu o tom informovala hovorkyňa a manažérka pre komunikáciu SLASPO Eva Jacková.



"Financovanie daňovej a odvodovej reformy a protiinflačných opatrení vládna garnitúra prenáša na podnikateľov," uviedla Jacková. Priblížila, že v návrhu novely zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach, o ktorom v týchto dňoch rokujú v Národnej rade (NR) SR, vláda vidí okamžité zdroje na ich krytie.



Návrh novely zákona rozširuje okruh subjektov, ktoré by mali odvod platiť a zvyšuje sadzbu odvodu na trojnásobok. A to by sa týkalo všetkých subjektov, ktoré vykonávajú činnosť na základe povolenia vydaného alebo udeleného Národnou bankou Slovenska (NBS), vysvetlila Jacková. Doplnila, že podľa posledných informácií by išlo aj o banky.



Zákony s výrazným vplyvom na ekonomickú činnosť by mali byť podľa Jackovej prijímané iba s účinnosťou od začiatku januára. Zdôraznila, že zároveň má prijatiu zákona predchádzať riadny legislatívny proces s odbornou diskusiou dotknutých subjektov, vyčíslením dosahov na podnikateľské prostredie a časovým rámcom platnosti. "Tieto aspekty v predkladanej novele absentujú," poukázala hovorkyňa.



Doplnila, že návrh prichádza navyše aj v čase nutnosti implementácie nových účtovných štandardov. Ide o medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (IFRS) 17 a 9.



"Po schválení novely zákona hrozí, že sumár daní a odvodov poistného sektora presiahne 50 % hrubého prevádzkového výsledku," upozornila Jacková. Zvýšenie daňových a odvodových povinností o desiatky miliónov eur pre poistný sektor, ktorý má čistý zisk na úrovni 180 až 200 miliónov eur a pritom odvádza štátu ročne vyše 170 miliónov eur, môže spôsobiť niektorým spoločnostiam výrazné problémy.



Pri poisťovniach štát, navyše, musí zvýhodňovať poisťovne z iných členských štátov, ktoré v SR pôsobia na základe európskeho pasu Freedom of Services a pod osobitný odvod nespadajú, poukázala SLASPO. Ten odvedú iba poisťovne so slovenskou licenciou a pobočky poisťovní iných členských štátov a po novom to ročne bude približne 30 miliónov eur.



Asociácia podporuje apel bankového sektora a upozorňuje, že zvýšenie osobitného odvodu by neúmerne zvýšilo daňové zaťaženie regulovaných subjektov, uviedol výkonný riaditeľ SLASPO Martin Kaňa. "Dôsledkom odvodu bude tlak na zvyšovanie cien tovarov a služieb dotknutých firiem a zníženie objemu prostriedkov na investície, nehovoriac o znížení konkurencieschopnosti slovenských firiem vďaka osobitnému odvodu platnému iba na Slovensku," uzavrel.