Poisťovne:Škody spôsobené zemetrasením na východe presiahli 2 mil. eur

Bratislava 11. októbra (TASR) - V pondelok (9. 10.) večer zasiahlo východné Slovensko zemetrasenie so silou 4,9 lokálneho magnitúda. Poisťovne sumarizujú škody, nahlásených je niekoľko stoviek udalostí a k utorku (10. 10.) presahovali škody dva milióny eur. V zmysle všeobecných platných podmienok niektorých poisťovní sú kryté škody od 6. stupňa makroseizmickej stupnice zemetrasenia (EMS 98). Pre TASR to uviedla hovorkyňa Slovenskej asociácie poisťovní (SLASPO) Eva Jacková.



Silu otrasov zemetrasenia na Slovensku bude posudzovať Slovenská akadémia vied (SAV). SAV na základe analýz určí stupeň otrasov podľa stupnice EMS 98 pre jednotlivé obce, v ktorých vznikli škody. Počet aj suma celkových škôd bude podľa Jackovej v najbližších dňoch narastať.



"Obhliadky nehnuteľností budú realizované v jednoduchších prípadoch na diaľku prostredníctvom videoobhliadky, v prípade väčších poškodení poisťovňa vyšle technika na posúdenie a zdokumentovanie rozsahu škody," priblížila Jacková.



Pri posudzovaní podmienok pre vyplatenie poistného plnenia pri škodách spôsobených zemetrasením záleží na konkrétnej poisťovni, či vezme do úvahy silu zemetrasenia. Poisťovňa Allianz eviduje 230 poistných udalostí, ktoré spôsobilo zemetrasenie. Najviac hlásení prišlo z okresu Vranov nad Topľou, pričom 29 hlásení bolo priamo z obce Ďapalovce, ktorá bola epicentrom zemetrasenia, ďalej z okresov Humenné a Medzilaborce.



"Registrujeme škody našich klientov, ktoré analyzujeme a vyhodnocujeme. Zároveň sme si od oddelenia seizmológie SAV vyžiadali stupeň zemetrasenia, ktorá zisťuje pomocou online dotazníkov rozsah škôd a podľa toho stanoví výsledný stupeň," uviedla špecialistka externej komunikácie poisťovne Allianz Helena Kanderková.



Klienti poisťovne Generali nahlásili 80 škôd následkom zemetrasenia v odhadovanej hodnote viac ako 350.000 eur. "Škody, ktoré budú na základe poskytnutej fotodokumentácie zo strany klientov zodpovedať popisu minimálne 6. stupňa EMS 98, bude na nich zjavné poškodenie omietky, praskliny na stenách a podobne, budeme klientom vyplácať v zrýchlenom konaní bez toho, aby sme čakali na výsledky analýz SAV," uviedol Jozef Hrdý z Generali.



Menšie škody bude Generali likvidovať na základe poskytnutej fotodokumentácie prostredníctvom telefonickej likvidácie. V prípade väčších škôd, pri ktorých je potrebná obhliadka, poskytne poisťovňa klientom zálohu poistného plnenia. Poistenci, u ktorých sa poškodila statika nehnuteľnosti, môžu v rámci asistenčných služieb využiť náhradné ubytovanie.



Poisťovňa Kooperativa má v poistnej zmluve na nehnuteľnosti zemetrasenie obmedzené na minimálne 5. stupeň EMS 98, a to v mieste poistenia, kde nastala poistná udalosť, nie v epicentre.



"Do týchto chvíľ máme za Kooperativa 72 škodových hlásení v súvislosti so zemetrasením," priblížila špecialistka internej a externej komunikácie Kooperativa Lena Nemeškalová.