Slezák:Európsky priemysel nebol pripravený na opatrenia ako Green Deal

Bratislava 19. septembra (TASR) - Európsky priemysel nebol pripravený na Green Deal, elektromobilitu alebo rôzne záväzky, ktoré sa vo svete neprijímali a poškodzujú konkurencieschopnosť. Uviedol to na sociálnych sieťach podpredseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej (SOPK) komory Vladimír Slezák.



"Európa sa týmto stala jedinečnou, ale aj z pohľadu konkurencieschopnosti, keď sa na to pozeráme z negatívneho uhla pohľadu. Naša výroba sa predražuje, naše suroviny sa predražujú, odstrihli sme si lacné suroviny z Ruska kvôli sankciám. To bude mať dopad, v každom odvetví sa to prejaví v inom čase. Skôr či neskôr sa to však prejaví a aj sa už prejavuje," zdôraznil.



Dnes podľa neho vidno v médiách často citovaný Volkswagen a jeho aktivity s prepúšťaním pracovníkov, respektíve so zatváraním jeho výrobných závodov. "Toto má viacero aspektov, pretože všeobecne sa hovorí, že automobilový priemysel v Nemecku je ´preplatený a prezamestnaný´. To malo samozrejme dopad na ceny automobilov. Keď sa pozrieme po svete, čo dnes produkujú Číňania, o ktorých sa nedá povedať, že by kopírovali, a že by neboli kvalitní, tak narážame na problém, čo bude s automobilovým priemyslom v Európe," podčiarkol.



"My sme si s tým, ako sme začali špekulovať o zastavení výroby spaľovacích motorov, odstrihli to, v čom bola Európa geniálna. Nikto nerobil tak dobré spaľovacie motory ako Európa. Na to, aby nás v tomto Číňania dobehli a predbehli, by potrebovali možno ešte 10 rokov. My sme sa tohto dobrovoľne vzdali, vrhli sme sa na elektromobilitu, ktorá je svojim technologickým backgroundom omnoho jednoduchšia, ako sú spaľovacie motory. Toto by som videl ako hlavný problém toho, čo sa momentálne v Nemecku deje. Ono sa to deje nielen v automobilovom priemysle, krížom cez celé Nemecko, ale krížom cez všetky odvetvia, len sa o tom tak nepíše a nehovorí," poznamenal.



Na jednej strane sa výroba zbavuje svojich ľudí, na druhej strane na úradoch práce pribúda množstvo nezamestnaných, ktorí budú odkázaní na podporu štátu. "To, že sa počet produkujúcich v priemysle zmenšuje a počet odkázaných na dávky zväčšuje, bude podľa môjho názoru v Nemecku v najbližších rokoch veľmi výrazný problém," povedal.



Dodal s odkazom na článok v nemeckom časopise Bild am Sonntag, že mnohé nemecké firmy sa netaja tým, že do roku 2030 v Nemecku úplne zatvoria svoju výrobu, alebo ju presťahujú do iných krajín. "Veľa z tých firiem sa sťahuje do Ázie. Tá momentálne aj technologicky, aj pracovnou silou, aj cenou a aj predpismi, ktoré má EÚ, nezaťažuje podnikateľské prostredie. Ak bude takto Európa postupovať ďalej ako doteraz, bude chudobnieť a kúpna sila, ktorá tu niekedy dominovala, pominie. A z Európy vznikne skanzen, ako to sem-tam počuť," dodal podpredseda SOPK.