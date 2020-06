Slnečný máj pomohol Británii dosiahnuť rekord v produkcii energie

Londýn 6. júna (TASR) - Tohoročná jar v Spojenom kráľovstve bola nezvyčajne bezoblačná, "najslnečnejšia" v histórii záznamov. To sa premietlo aj do zvýšenia produkcie solárnej energie. Jej podiel na výrobe elektriny tak dosiahol nový rekord.



Podľa štvrťročnej správy spoločnosti Drax Electric Insight umožnila jasná obloha v máji v kombinácii s nízkou spotrebou energie, pre blokády spojené s pandémiou nového koronavírusu, dosiahnuť podiel tzv. čistej energie na celkovej produkcii elektriny v Británii nové maximum 33 %.



Minulý mesiac dodávali solárne zariadenia v priemere 2,6 gigawattov energie denne. To predstavuje nárast o štvrtinu (25 %) v porovnaní s rovnakým období minulého roka a vysoko to prevyšuje priemernú produkciu na úrovni 20 megawattov v máji 2011.



Zvýšenie výroby solárnej energie znamená, že Británia nepotrebovala elektrinu z uhlia rekordných 53 dní, ukázali údaje národnej rozvodnej siete. Uhoľné elektrárne sa v letných mesiacoch veľmi nevyužívajú a sú zvyčajne potrebné až v zime, keď sa zvýši dopyt.



Už predchádzajúca správa potvrdila, že obnoviteľné zdroje v Spojenom kráľovstve dodali v 1. kvartáli viac energie ako fosílne palivá, prvýkrát v histórii.



V máji sa vysoká produkcia energie zo slnka a tiež z vetra "spojila" s nízkou spotrebou. Väčšie dodávky čistej energie pritom spôsobili problémy s vybalansovaním rozvodnej siete a mali negatívny vplyv aj na ceny na veľkoobchodnom trhu. Národná rozvodná sieť musela dokonca 24. a 25. mája vypnúť tisíce megawattov obnoviteľnej energie, aby stabilizovala sieť. A 30. mája boli ceny elektrickej energie popoludní niekoľko hodín záporné.



Aby bolo možné pustiť do systému viac energie z obnoviteľných zdrojov, musí sa britská sieť stať flexibilnejšou a zároveň stabilnejšou, upozornil Iain Staffel z Imperial College London, hlavný autor štvrťročných správ spoločnosti Drax Electric Insight.