Slnko a veterná energia sa vlani podieľali 12 % na produkcii elektriny

Paríž 12. apríla (TASR) – Podiel elektriny zo slnka a vetra na celkovej produkcii vzrástol v roku 2022 na rekordných 12 %. Uhlie však zostalo významným zdrojom elektriny. Vyplýva to z výpočtov, ktoré v stredu zverejnil vo svojej správe Global Electricity Review klimatický a energetický inštitút Ember. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Správa Ember je najnovším ukazovateľom rastu obnoviteľnej energie, keď sa krajiny snažia splniť emisné ciele v rámci boja proti klimatickým zmenám. A zabezpečiť si tiež alternatívne zdroje energie po invázii Ruska, kľúčového vývozcu plynu, na Ukrajinu vo februári 2022.



"Rekordný nárast veternej a slnečnej energie spôsobil, že intenzita emisií z výroby elektriny vo svete bola v roku 2022 vôbec najnižšia," uviedol Ember.



Energia z veterných turbín a solárnych panelov, ktorá pomáha spomaliť nárast emisií, vzrástla vlani na 12 % z 10 % v roku 2021 a 5 % v roku 2015.



Obnoviteľné zdroje, vrátane jadrovej energie, predstavovali 39 % svetovej produkcie elektriny, odhadol inštitút.



Elektrina z fosílnych palív, ako sú ropa, plyn a uhlie, ktoré produkujú množstvo emisií a spôsobujú globálne otepľovanie, však mala aj minulý rok stále veľký podiel na celkovej produkcii, a to 36 %.



Keďže dopyt po elektrine neustále rastie, výroba elektriny z uhlia sa minulý rok zvýšila o 1,1 %. Tempo jej rastu bolo pomalšie, ako sa očakávalo, poznamenal Ember.



Vedci a Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) tvrdia, že používanie fosílnych palív na výrobu elektriny sa musí výrazne znížiť, aby sa dosiahol cieľ, ktorým je obmedzenie globálneho otepľovania na 1,5 stupňa Celzia.



Na klimatickom samite OSN COP26 sa krajiny v roku 2021 dohodli na postupnom vyraďovaní uhlia, ktoré v rámci fosílnych palív produkuje najviac emisií. Ale pokrok pri dosahovaní tohto cieľa bol len obmedzený a niektoré štáty plánujú nové uhoľné elektrárne, najmä India a Čína.



Ember predpovedá, že v roku 2023 dôjde k malému poklesu produkcie elektriny z fosílnych palív a až v nasledujúcich rokoch k väčším poklesom, pričom podiel vetra a slnka budú ďalej rásť.



"Znamenalo by to, že v roku 2022 sa dosiahol vrchol emisií. Nová éra klesajúcich emisií v energetickom sektore je blízko," dodal inštitút.