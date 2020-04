Sloboda zvierat požiadala, aby rezort zvážil vyplácanie 2% z daní

Bratislava 23. apríla (TASR) - Občianske združenie Sloboda zvierat požiadalo Ministerstvo financií (MF) SR a ústredný krízový štáb, aby zvážili priebežné vyplácanie dvoch percent z daní. O finančnú podporu na pokrytie prevádzkových nákladov útulkov požiadalo združene Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Informovali o tom zo Slobody zvierat. MF ubezpečuje neziskové organizácie, že o svoje peniaze neprídu, MPRV sa žiadosťou zaoberá.



Sloboda zvierat tvrdí, že avizované ani prijaté opatrenia vlády nerátajú s pomocou občianskym združeniam počas krízy. "Chápeme šetrenie aj nevyhnutný útlm tam, kde je to možné. My sa však staráme o stovky zvierat, ktoré potrebujú ošetriť a nakŕmiť dnes, zajtra a aj ďalší mesiac a nemôžeme čakať, kým sa situácia upokojí," uviedla predsedníčka Slobody zvierat Pavla Dugovičová. Občianske združenia podľa nej už teraz čelia existenčným problémom, keďže sa vyplácanie dvoch percent z daní posunuli na neurčito.



Systém darovania dvoch, respektíve troch percent daní z príjmu, zostal plne zachovaný, vysvetľuje MF. "Avšak v súvislosti s posunom lehoty na podanie daňového priznania a zaplatenia dane do mesiaca po skončení pandémie dostanú aj neziskové organizácie tieto prostriedky s oneskorením," priblížil tlačový odbor rezortu financií.



Ministerstvo pôdohospodárstva potvrdilo, že dostalo list od Slobody zvierat so žiadosťou o finančnú podporu pre útulky. "Touto požiadavkou a možnosťami pomoci pre útulky sa aktuálne agrorezort zaoberá," uviedol pre TASR Daniel Hrežík z odboru komunikácie a marketingu MPRV.



"Považujeme to za obrovskú stratu pre spoločnosť, pretože sú to práve občianske združenia, ktoré roky v náročných podmienkach suplujú úlohy štátu a samospráv a zachraňujú životy ľudí a zvierat,“ poznamenala Dugovičová.