Sloboda zvierat: Strata 2 % z daní z príjmu obmedzí pomoc zvieratám

Bratislava 8. novembra (TASR) - Strata finančnej podpory prostredníctvom dvoch percent z daní z príjmu fyzických osôb bude mať vplyv aj na záchranu zvierat a výrazne obmedzí pomoc zvieratám. Uviedla to Sloboda zvierat v súvislosti s návrhom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, aby bol rodičovský dôchodok vyplácaný poukázaním časti zaplatenej dane z príjmu. Informovala o tom Kristína Devínska zo Slobody zvierat.



"Ak sa návrh o zmene v poskytovaní asignácie dostane reálne do praxe, budeme musieť výrazne obmedziť pomoc zvieratám zo širšieho okolia a fungovať v úspornom režime tak, aby sme im vôbec dokázali poskytnúť dostatočne profesionálnu veterinárnu aj bežnú starostlivosť. Inak by naša práca nemala zmysel," uviedla predsedníčka Slobody zvierat Pavla Dugovičová.



Pre Slobodu zvierat podľa ich slov práve dve percentá zo zaplatenej dane z príjmu predstavujú hlavný zdroj finančnej podpory, vďaka čomu každoročne prichýlia viac ako 2100 psov a mačiek v ohrození života. V Slobode zvierat od leta pociťujú zhoršujúcu sa krízu a aktuálna situácia presahuje ich kapacitné možnosti, vysvetlila Dugovičová. "Množiarne chrlia kvantá bezpapierových šteniat s minimálnymi obmedzeniami a štát namiesto systémovej pomoci nerobí nič alebo tento stav ešte viac všetkým útulkom komplikuje, ako je to aj v tomto prípade," doplnila.



Sloboda zvierat preto žiada okamžité riešenia v podobe dostavby vlastných štátnych karanténnych staníc pre opustené zvieratá, finančnej spoluúčasti na plošných kastráciách a zvýšení kapacít a profesionalizácii zamestnancov veterinárnej správy.



Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD) v utorok na tlačovej konferencii predstavil zmenu, ktorú plánujú vo vyplácaní rodičovského dôchodku. Ten by po novom nemal byť vyplácaný cez odvody, ale deti by mohli svojim rodičom prispieť poukázaním dvoch percent daní z príjmov fyzických osôb. Tomáš tiež predstavil nový spôsob vyplácania 13. dôchodku, od budúceho roka bude kritériom na jeho výpočet priemerný dôchodok za celý predchádzajúci rok.