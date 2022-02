Slováci a Česi budú spoločne riešiť životnosť jadrových zariadení

Bratislava 8. februára (TASR) - Slovenskí a českí odborníci budú viac spolupracovať na riešeniach životnosti jadrových zariadení a znižovania objemov odpadov v jadrových elektrárňach. Vyplýva to z memoranda o spolupráci podpísaného medzi Jadrovou a vyraďovacou spoločnosťou (JAVYS) a českou energetickou firmou ČEZ, informovala v utorok JAVYS.



Hlavný predmet memoranda o spolupráci je výmena skúseností a informácií týkajúcich sa činností a projektov, predovšetkým v oblasti znižovania objemov odpadov v jadrových zariadeniach alebo riadenia a hodnotenia životnosti zariadení. V praxi by to malo znamenať predovšetkým výmenu technických a prevádzkových analýz a dát, prípadne pokračovanie na konkrétnych projektoch.



"Posudzovanie stavu technológií patrí medzi najdôležitejšie otázky, ktoré aktuálne väčšina prevádzkovateľov jadrových zariadení rieši. Ide o absolútne nevyhnutnú podmienku prevádzky jadrových elektrární, od ktorých sa odvíja ich budúcnosť. A vzhľadom na plány oboch krajín sme radi, že našu spoluprácu ďalej rozširujeme," uviedol generálny riaditeľ JAVYS Pavol Štuller.



Riaditeľ divízie jadrová energetika skupiny ČEZ Bohdan Zronek pripomenul, že s JAVYS už ČEZ dlhodobo spolupracuje aj v rámci spoločného podniku JESS (Jadrová energetická spoločnosť Slovenska). Využitie skúseností JAVYS so spracovávaním odpadov, ako aj s projektom a hodnotením stavu dôležitých zariadení v jadrových elektrárňach je podľa Zroneka logické.