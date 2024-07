Slováci cestujú vo veľkom – Fischer a Kartago tours mali rekordný rok

Bratislava 4. júla (OTS) - Najväčšia cestovná skupina DER Touristk SK, ktorá na slovenskom trhu zastrešuje značky Fischer a Kartago tours, dosiahla v roku 2023 rekordné výsledky. Podľa auditovanej uzávierky presiahli tržby za predané zájazdy 108 miliónov EUR a zisk EBITDA dosiahol 8,4 miliónov EUR.Rok 2023 bol pre DER Touristik SK rekordný vo všetkých parametroch. Skupina odviezla na dovolenku cez 128-tisíc klientov a tržby za predané zájazdy sa medziročne zvýšili o 57 % na viac ako 108 miliónov EUR.„Darilo sa nám po celý rok. Letná sezóna bola mimoriadne silná a dopyt prekonal naše očakávania. Za skutočný míľnik považujem to, že sme od jesene začali lietať z Bratislavy veľkokapacitným lietadlom Airbus A350 do Vietnamu, Dominikánskej republiky a na Kubu. Exotika sa na našom výsledku podpísala mimoriadne pozitívne,“ vysvetľuje Marcel Siekel, riaditeľ DER Touristik SK.Oproti roku 2022, kedy skončila skupina v strate prevyšujúcej 1,25 milióna EUR, bola naopak sezóna 2023 výrazne zisková. Zisk pred zdanením dosiahol 8,4 milióna EUR.Minuloročná aj tohtoročná sezóna sú dôkazom, že ľudia začali po pandémii znovu naplno cestovať. Odložený dopyt v kombinácii s infláciou pomohol sektor cestovného ruchu znovu naštartovať. Cestovné kancelárie pozorujú aj to, že sa zmenilo nákupné správanie klientov.vysvetľujeDopyt z minulého rekordného roka sa plynulo preniesol aj do tohtoročnej sezóny, ktorá by podľa doterajších čísel mohla byť ešte úspešnejšia.dopĺňa