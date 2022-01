Slováci cez online portál poslali vlani núdznym vyše 3,1 milión eur

Bratislava 3. decembra (TASR) - Aj v uplynulom roku 2021 ukázali Slováci svoju spolupatričnosť, keď cez darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk poslali núdznym 3.149.565 eur. Aj na darcovstve sa odrazil už druhý pandemický rok a zhoršujúca sa ekonomická situácia mnohých ľudí. TASR o tom informovala Katarína Valčeková z neziskovej organizácie Ľudia ľudom.



"Na ĽudiaĽuďom.sk sme na jednej strane zaregistrovali pokles darov najmä v obdobiach lockdownov, na strane druhej aj nárast žiadostí o pomoc. Životná situácia mnohých Slovákov sa tento rok zmenila a zhoršila, preto sme v tejto dobe obzvlášť vďační za každý jeden dar," povedal riaditeľ neziskovej organizácie Roland Kyška. Rok 2021 bol pre organizáciu jubilejným. "Bol to práve portál ĽudiaĽuďom.sk, ktorý pred desiatimi rokmi na Slovensku doslova spustil revolúciu vo vnímaní on-line darcovstva. Efektívne a absolútne transparentne fungujúci systém si za desať rokov získal dôveru viac ako 217.000 darcov ochotných nezištne pomôcť konkrétnym ľuďom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii," povedal Kyška.



Riaditeľ neziskovej organizácie poznamenal, že až 70.000 darcov sa na darcovský portál vracia pravidelne. Od začiatku fungovania do konca roku 2021 sa prostredníctvom portálu ĽudiaĽuďom.sk podarilo sprostredkovať pomoc vo výške viac ako 16 miliónov eur. "Príjemcami pomoci na ĽuďiaĽuďom.sk sú často ťažko choré deti a dospelí. Na Slovensku dostupné a poisťovňami preplácané zákroky a terapie vyčerpali, no existujúca liečba v zahraničí je pre nich, žiaľ, finančne nedostupná. Pomoc od darcov cez ĽudiaĽuďom.sk pre nich znamená veľkú nádej a často jedinú možnosť na zlepšenie svojej ťažkej situácie," vysvetlil Kyška.



Príjemcami pomoci sú však aj ľudia, ktorí finančné prostriedky potrebujú na rozbehnutie zaujímavého nápadu, či organizácie, venujúce sa verejnoprospešným aktivitám. Doteraz bolo na na darcovskom portáli ĽudiaĽuďom.sk publikovaných takmer 7000 výziev.