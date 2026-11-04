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Slováci cez QR platby zaplatili za polroka viac ako 25 miliónov eur
Počas pracovných dní sa denne uskutoční v priemere viac ako 4100 platieb.
Autor TASR
Bratislava 4. novembra (TASR) - Za prvých šesť mesiacov fungovania QR platieb zaplatili Slováci týmto spôsobom viac ako 25 miliónov eur a realizovali 575.000 transakcií. Od spustenia ostrej prevádzky systému v máji 2026 sa mesačný obrat viac ako zdvojnásobil a dosahuje približne 4,6 milióna eur. Počas pracovných dní sa denne uskutoční v priemere viac ako 4100 platieb. Informoval o tom v stredu hovorca finančnej správy (FS) Daniel Kováč.
Priemerná hodnota jednej QR platby sa podľa neho za šesť mesiacov zvýšila o takmer 30 %, z 35,86 eura v máji na 46,30 eura v októbri. Rekordným dňom bol 16. október, kedy sa uskutočnilo 4893 transakcií v hodnote viac ako 241.000 eur.
„QR platby sú úspešným projektom finančnej správy, ktorý už po šiestich mesiacoch fungovania prináša konkrétne výsledky. Teší nás, že si tento spôsob platenia osvojilo čoraz viac podnikateľov aj zákazníkov. Naším cieľom bolo priniesť jednoduché, bezpečné a dostupné riešenie,“ zhodnotil prezident FS Jozef Kiss.
Kupujúci pri tomto type platieb naskenuje QR kód mobilným telefónom, skontroluje predvyplnené údaje a platbu potvrdí vo svojej bankovej aplikácii. Celý proces má pod kontrolou a bez jeho autorizácie sa úhrada neuskutoční, zdôraznil Kováč.
Pre podnikateľov sú QR platby podľa neho dostupnou alternatívou k platobným terminálom. Je možné ich prijímať aj prostredníctvom bezplatnej aplikácie finančnej správy Virtuálna registračná pokladnica 2 (VRP2), ktorá umožňuje v jednom zariadení evidovať tržby, generovať QR kódy aj automaticky prijímať informácie o uskutočnených platbách. „Ďalšou výhodou sú aj bezplatné bankové služby - pri využívaní technického riešenia finančnej správy banky do konca roka 2027 neúčtujú podnikateľom poplatky za zriadenie notifikačného účtu, zasielanie oznámení o prijatých platbách, ani za pripísanie týchto úhrad na účet predávajúceho,“ doplnil hovorca.
Priemerná hodnota jednej QR platby sa podľa neho za šesť mesiacov zvýšila o takmer 30 %, z 35,86 eura v máji na 46,30 eura v októbri. Rekordným dňom bol 16. október, kedy sa uskutočnilo 4893 transakcií v hodnote viac ako 241.000 eur.
„QR platby sú úspešným projektom finančnej správy, ktorý už po šiestich mesiacoch fungovania prináša konkrétne výsledky. Teší nás, že si tento spôsob platenia osvojilo čoraz viac podnikateľov aj zákazníkov. Naším cieľom bolo priniesť jednoduché, bezpečné a dostupné riešenie,“ zhodnotil prezident FS Jozef Kiss.
Kupujúci pri tomto type platieb naskenuje QR kód mobilným telefónom, skontroluje predvyplnené údaje a platbu potvrdí vo svojej bankovej aplikácii. Celý proces má pod kontrolou a bez jeho autorizácie sa úhrada neuskutoční, zdôraznil Kováč.
Pre podnikateľov sú QR platby podľa neho dostupnou alternatívou k platobným terminálom. Je možné ich prijímať aj prostredníctvom bezplatnej aplikácie finančnej správy Virtuálna registračná pokladnica 2 (VRP2), ktorá umožňuje v jednom zariadení evidovať tržby, generovať QR kódy aj automaticky prijímať informácie o uskutočnených platbách. „Ďalšou výhodou sú aj bezplatné bankové služby - pri využívaní technického riešenia finančnej správy banky do konca roka 2027 neúčtujú podnikateľom poplatky za zriadenie notifikačného účtu, zasielanie oznámení o prijatých platbách, ani za pripísanie týchto úhrad na účet predávajúceho,“ doplnil hovorca.