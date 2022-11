Slováci chcú cestovať napriek inflácii, vyberajú lacnejšie destinácie

Bratislava 13. novembra (TASR) – Takmer štvrtina Slovákov plánuje cestovať tak, ako je zvyknutá, bez ohľadu na vyššie ceny. Viac než polovica ľudí však bude hľadať lacnejšie spôsoby prepravy, lacnejšie destinácie, svoju dovolenku si skráti, prípadne sa vzdá iných vecí, aby si cestovanie mohla dovoliť. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu pre travel-tech spoločnosť Kiwi.com od agentúry STEM/MARK, ktorý sa konal v októbri tohto roka.



Väčšina Slovákov, konkrétne 56 %, cestovaním rada spoznáva miestny život a kultúru a je ochotná pre to obetovať mnoho vecí. Napríklad 40 % ľudí sa vzdá návštev reštaurácií a barov. Ešte väčšia časť, 48 %, sa zaobíde bez nových technologických vymožeností, 31 % plánuje ušetriť tým, že si bude pripravovať vlastný obed do práce a 25 % chce regulovať vykurovanie.



Viac ako polovica ľudí, ktorí sa plánujú vydať v najbližších mesiacoch na cesty, bude podľa prieskumu vyhľadávať lacnejšie destinácie, čo zodpovedá ich kritériám výberu dovolenky. Viac než polovica opýtaných uviedla ako hlavný rozhodovací faktor práve svoj rozpočet, čo je podobne ako preferencia lacných destinácií trend, ktorý sa objavuje naprieč ďalšími krajinami strednej a východnej Európy vrátane Česka, Poľska, Maďarska a Rumunska.



Tohtoročná jeseň, tak ako aj obdobie okolo Vianoc a Nového roka svedčia podľa spoločnosti o rastúcom záujme o lety do zahraničia. V porovnaní s minuloročnou jeseňou je aktuálny záujem z pohľadu počtu rezervácií takmer trojnásobný a po dvoch rokoch je opäť záujem aj o dlhé lety do exotických destinácií, a to v jesennom aj zimnom období.



"Diaľkové lety, ktoré sa v rokoch 2019 až 2021 prepadli o 76 %, sa tento rok znova hlásia o slovo. Oproti vlaňajšku je záujem päťnásobný. Ide predovšetkým o destinácie tradične obľúbené medzi Slovákmi, ako sú napríklad Thajsko, Spojené arabské emiráty, USA či Dominikánska republika. Aj napriek tomuto pozitívnemu trendu očakávame, že koncom roka budú znova dominovať lety na kratšie vzdialenosti, a to primárne do Veľkej Británie, Talianska, Španielska či Dánska," priblížila Eliška Řezníček Dočkalová z Kiwi.com.