Slováci chcú zlepšovať svoje okolie, pomôže im grant z Tesca

Bratislava 31. marca (OTS) - Uvedomuje si to aj reťazec Tesco, ktorý sa aj v čase pandémie vytrvalo stará o miestne komunity vo všetkých regiónoch Slovenska, kde pôsobí. Aj preto reťazec už deviatykrát spúšťa novú edíciu grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame Miestne organizácie, samosprávy, školy či neziskovky môžu prihlásiť svoje projekty zamerané na zlepšenie života vo svojom okolí online na webstránke grantu do 2. mája 2021 . Víťazné projekty môžu získať podporu až do výšky 1 300 eur.Grant Vy rozhodujete, my pomáhame podporuje rozličné verejnoprospešné iniciatívy z oblasti športu, vzdelávania, či kultúry. Môže ísť napríklad o vybudovanie detského ihriska, vytvorenie športovej aktivity pre škôlkarov či seniorov, bezpečnejšie fungovanie Centra voľného času, hmyzieho hotela či ochranu včiel.Vlani reťazec rozšíril pomoc aj o inšpiratívne projekty, ktoré pomáhajú vyrovnať sa so súčasnou neľahkou situáciou po nástupe koronakrízy.“ hovorí, CSR manažérka spoločnosti Tesco na Slovensku.Nezávislá komisia – v zastúpení Tesca a zástupcov neziskového sektora – vyberie z prihlásených nápadovnajlepších projektov. Tie reťazec podporí dokopy sumou. Komisia o postupujúcich projektoch rozhodne do konca mája 2021.Projekty podľa počtu žetónov získajú granty. Hlasovacie žetóny dostane každý zákazník pri nákupe v predajniach Tesco. Hlasovacia fáza vo všetkých 153 predajniach Tesca prebehneOd spustenia iniciatívy v roku 2016 spoločnosť Tesco investovala do programu viac ako milión eur. Vďaka tejto sume sa zrealizovalo už 1 400 úžasných komunitných projektov po celej krajine. Zrealizované projekty pomohli skrášliť komunity, zlepšiť životy ľudí i zvierat či podporiť deti a mládež vo voľnočasových aktivitách naprieč Slovenskom. Reťazec tak pomohol k revitalizácii desiatok ihrísk, parkov, verejných záhrad a k realizácii viac ako stovky kultúrnych a vzdelávacích aktivít.Vďaka programu Vy rozhodujete, my pomáhame sa doposiaľ počas jeho histórie v regiónoch zrealizovalo napríklad:• 92 kultúrnych podujatí• 45 ihrísk• 154 vzdelávacích aktivít• 111 úprav verejných záhrad a parkov• 11 detských táborov• 16 pomocí pre útulky pre zvieratá• 7 aktivít na ochranu včielPravidlá programu a informácie o všetkých edíciách sú na www.pomahame.tesco.sk