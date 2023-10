Bratislava 28. októbra (TASR) - Slováci čoraz viac investujú do nehnuteľností v zahraničí. Lákajú ich nielen štandardné dovolenkové destinácie, ale zaujímajú sa aj o reality v krajinách mimo Európskej únie (EÚ), či o exotickejšie destinácie. Slováci sú pritom ochotní pri investovaní do zahraničných nehnuteľností podstúpiť aj väčšie riziko s vidinou vyššieho výnosu. Upozornila na to advokátska kancelária Highgate Law & Tax s tým, že právnici odporúčajú dať si pozor na právne a daňové nástrahy.



Slováci sa zaujímajú o nehnuteľnosti v štandardných dovolenkových destináciách, ako Taliansko, Chorvátsko či Španielsko. Nehnuteľnosti však hľadajú aj v krajinách mimo EÚ, napríklad v Egypte, Indonézii, v Spojených arabských emirátoch či Čiernej hore. Ide teda o krajiny, ktoré sa pre investorov stali zaujímavé pre nárast turizmu za posledné obdobie. Investovanie do realít v zahraničí totiž podľa advokátskej kancelárie prináša možnosť zaujímavého výnosu a zhodnotenia peňazí oproti investíciám do nehnuteľností na Slovensku.



"Evidujeme zvýšenú aktivitu portfóliových manažérov ponúkať aj zahraničné realitné investičné príležitosti. Najmä v aktuálnej ekonomickej situácii nemusia totiž výnosy zo slovenských realitných portfólií predbehnúť infláciu. V tomto sú investori ochotní pri investícii do nehnuteľností v zahraničí podstúpiť aj vyššie riziko, ale s vidinou potenciálne vyššej návratnosti takejto investície," uviedol advokát Highgate Law & Tax Peter Varga.



Financovať nehnuteľnosť v zahraničí možno podľa advokátskej kancelárie viacerými spôsobmi. Popri iných riešeniach Slováci čoraz viac siahajú aj po podlimitných fondoch, ktorých investičnou politikou môže byť iba investovanie do zahraničných realít. "Takúto štruktúru je síce potrebné registrovať v Národnej banke Slovenska (NBS) a pravidelne o nej NBS reportovať, z regulačného hľadiska ide však o jednoduchú platformu pre získavanie investorov. Nevýhodou takéhoto fondu je, že nie je určený pre každého. Vstupovať doň môžu len profesionálni a sčasti aj tzv. kvalifikovaní investori, ktorí investujú minimálne 50.000 eur," uviedol Varga s tým, že kritériá profesionálneho investora sú prísne nastavené a splniť ich vedia predovšetkým skúsení investori s hodnotným portfóliom finančných nástrojov vo svojom majetku.



Investovanie do nehnuteľností v zahraničí však môže so sebou priniesť aj riziká. Tie môžu byť väčšie v krajinách mimo EÚ, najmä ak ide o štát s horšou vymožiteľnosťou práva alebo vyššou mierou korupcie, upozorňujú advokáti. V prípade daní je rizikom dvojité zdanenie. "Rovnako vnímame ako riziko, respektíve zahodenú príležitosť to, ak sa takáto štruktúra nenastaví daňovo čo najefektívnejšie. Tým, že je tam zahrnutých viacero jurisdikcií, sú tie jednotlivé optimalizačné možnosti širšie a komplexnejšie. Je preto vhodné byť zastúpený relevantným partnerom," uzatvoril Varga.