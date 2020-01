Slováci čoraz viac nakupujú online aj na splátky

Bratislava 28. januára (TASR) - Na Slovensku sa udomácňuje trend nakupovania na splátky aj v e-shopoch, pričom zákazníci využívajú výpredaje a rôzne akcie. Najviac Slovákov takto nakupuje predovšetkým televízory, mobily, chladničky a práčky, ale aj nábytok a športové potreby. Priemerne za jeden takýto nákup dajú 430 eur, zákazníci v Česku ešte o 90 eur viac. Vyplýva to z údajov spoločnosti Home Credit.



"Najviac ľudí nakupuje na splátky predovšetkým elektroniku, či už sú to televízory, DVD ale aj mobilné telefóny s príslušenstvom, počítače a notebooky. Nasleduje biela technika, kde dominujú chladničky a práčky. Potom je to nákup nábytku, športových potrieb a zariadení do domácnosti alebo záhrady. Mnohí pritom kupujú aj rôzny tovar v jednej objednávke. Za jeden takýto nákup na splátky Slovák v priemere celkovo minie 430 eur," približuje Monika Richterová zo spoločnosti Home Credit.



Podľa nej sa dnes na e-shope dajú na splátky kúpiť aj zberateľské mince, vodné lyže, motorové člny či poľovnícke trofeje. O tom, že si Slováci, ale aj Česi tento druh rýchlych a rozmanitých nákupov obľúbili, svedčia aj čísla, podľa ktorých splátkový predaj v predvianočnom období tvoril na Slovensku až 30 % z celoročného obratu. V Českej republike to bolo dokonca ešte o šesť percent viac.